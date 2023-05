Da fantasma di Firenze a idolo di Cipro: Kokorin si rilancia

L'ex attaccante della Fiorentina ha trovato la sua dimensione con la maglia dell'Aris Limassol: eletto miglior giocatore di Cipro.

A volte serve allontanarsi migliaia di chilometri per ritrovare se stessi. Accade anche ai calciatori ed è capitato ad Aleksandr Kokorin.

L'attaccante russo è stato eletto Miglior Giocatore del campionato cipriota, dove ha giocato per tutta la stagione in prestito con la maglia dell'Aris Limassol.

Un rendimento, il suo, da giocatore di categoria superiore. Tredici goal e sei assist nel corso dell'annata trascorsa in maglia biancoverde.

Un riconoscimento, quello attribuito all’attaccante, che il suo club ha celebrato con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Il nostro attaccante ha ricevuto il premio PASP FOOTBALL AWARDS per la sua stagione eccezionale! 13 goal, 6 assist e l’amore incondizionato dei tifosi dell’ARIS

Congratulazioni, Pame Sasha!”.

E pensare che invece alla Fiorentina, società che ancora ne detiene il cartellino, non è riuscito a incidere nella maniera più assoluta.

Solo 216 minuti complessivi giocati in maglia viola, troppo pochi per dare un contributo in termini di reti e passaggi decisivi per i compagni.

A Cipro Kokorin invece ritrovato smalto, quello che anni fa lo aveva messo in evidenza anni fa come uno dei migliori talenti del calcio russo.

Entusiasta anche il proprietario dell'Aris Limassol, che qualche mese fa commentava così l'ingaggio dell'attaccante.

"Semplicemente un fenomeno, gli spettatori vengono allo stadio solo per vedere Kokorin. Tutti vogliono avere la sua maglia. Nel nostro store, a volte ci viene detto che non c’è neanche il tempo di preparare la merce, che subito viene venduta. L’entusiasmo è grande. Per noi non c’è niente di sorprendente. Kokorin è uno dei giocatori più talentuosi nella storia del calcio russo. E per il calcio cipriota è eccezionale averlo".