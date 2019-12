Fiorentina, Chiesa convinto da Commisso: ora vuole rinnovare

Nella giornata di giovedì c'è stato un incontro tra la Fiorentina ed Enrico Chiesa. Il giocatore ha cambiato idea e ora vuole restare.

Federico Chiesa torna ad essere un punto centrale e focale della . Dopo un paio di settimane movimentate, ed in generale anche un'estate trascorsa con un tira e molla continuo sul futuro, adesso il giocatore sembra aver cambiato idea.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', nell'incontro che c'è stato giovedì con la proprietà della Fiorentina, a cui ha preso parte anche il papà Enrico, si è arrivati al punto di continuare tutti insieme anche in futuro. Queste le parole di Commisso all'uscita dall'incontro, come vi abbiamo raccontato anche ieri.

"Meeting molto positivo. Ci siamo visti per la prima volta con Enrico, è una bravissima persona e me lo ricordo da quando giocava. Le cose andranno meglio di come pensassi. L’incontro è stato positivo e vogliamo far giocare Federico ancora con la Fiorentina. Speriamo che intanto possa giocare nel prossimo weekend".

Federico Chiesa avrebbe confessato che “al primo posto c’è la Fiorentina”: sia lui che il papà Enrico sono stati convinti dal progetto esposto da Rocco Commisso per il futuro della Fiorentina. Il presidente della Viola non ha intenzione di adagiarsi sugli allori e vuole far crescere la squadra di anno in anno, anche per questioni extra-campo.

La famiglia Chiesa ha letto ottime intenzioni nelle sue parole e così si parlerà del rinnovo contrattuale, sul quale adesso lavoreranno in modo pratico sia Enrico Chiesa che Daniele Pradé.

Intanto il giocatore ha recuperato dagli acciacchi delle ultime settimane e contro il ci sarà, per dimostrare in campo la sua nuova scelta di vita e professionale. Che poi è la scelta della continuità.