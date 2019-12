Fiorentina, Commisso su Chiesa: "Incontro molto positivo"

La sofferta vittoria in Coppa ha restituito il sorriso in casa dopo un momento difficile: il presidente Rocco Commisso ha parlato di alcune delicate questioni, tra tutte il caso Federico Chiesa, sempre circondato da voci di mercato.

Ai microfoni di 'Sky Sport', il patron viola ha subito tranquillizzato i tifosi dopo aver incontrato anche il padre del giocatore:

"Meeting molto positivo. Ci siamo visti per la prima volta con Enrico, è una bravissima persona e me lo ricordo da quando giocava. Le cose andranno meglio di come pensassi. L’incontro è stato positivo e vogliamo far giocare Federico ancora con la Fiorentina. Speriamo che intanto possa giocare nel prossimo weekend".