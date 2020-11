Fiorentina, caos nazionali: in cinque violano l'isolamento fiduciario

Secondo il 'Corriere dello Sport', Milenkovic, Vlahovic, Amrabat, Martinez Quarta e Caceres avrebbero violato la bolla per raggiungere le nazionali.

In casa rischiano di essere giorni complicati. Ieri Cesare Prandelli ha iniziato la sua seconda avventura come allenatore Viola, 15 anni dopo la prima, ma il club vive un momento delicato tra positività al Covid-19 e isolamento fiduciario.

Proprio la decisione dell’Asl di mettere ‘in bolla’ tutta la squadra, dopo che José Callejón è risultato positivo, aveva inizialmente impedito ai nazionali di lasciare Firenze e partire verso i ritiri delle proprie selezioni. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, però, qualcuno è comunque partito.

In particolare sarebbero cinque i giocatori ad aver violato la bolla. Milenkovic e Vlahovic, che si sono uniti alla nazionale della ; Martinez Quarta, in viaggio verso l’ ; Martin Caceres è partito ieri sera verso l’ ; Amrabat, che ha risposto alla chiamata del .

Sarà l’Asl ad aprire un procedimento a carico dei calciatori che hanno violato l’isolamento e le disposizioni sanitarie. Daniele Pradé, direttore sportivo viola, ieri alla stampa ha spiegato che non c’è univocità tra le disposizioni sanitarie e quelle della FIFA.

“La Asl ci ha messo in bolla fino al 14 novembre, ma abbiamo ricevuto anche una comunicazione Fifa che ci obbliga alla partenza dei nostri tesserati. Non c’è univocità tra le parti, di fatto non sappiamo a chi dover rispondere. Vedremo come evolveranno gli eventi”.

L’isolamento di squadra termina sabato 14 novembre: da quella data in poi i giocatori potranno unirsi normalmente alle nazionali, salvo disposizione contraria della Asl. Rimangono dunque in attesa la per Dragowski, la Costa d’Avorio con Kouamé e le selezioni di e Italia Under 21.