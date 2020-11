Fiorentina, Callejon è positivo al coronavirus: asintomatico e in isolamento

La Fiorentina comunica che Josè Maria Callejon è risultato positivo al coronavirus. Il giocatore è asintomatico e in isolamento.

E’ una partita dal peso specifico importantissimo quella che sta per affrontare la . La compagine gigliata, dopo essere stata protagonista di un avvio di stagione molto complicato, sabato sarà impegnata sul campo del per una sfida che mette in palio più dei semplici tre punti.

Da giorni infatti si parla di un Beppe Iachini fortemente in bilico e proprio la gara del Tardini potrebbe risultare decisiva per la sua permanenza o meno sulla panchina viola.

Quello che è certo è che a Parma il tecnico dovrà rinunciare ad uno degli elementi più importanti della sua rosa: José Maria Callejon. L’ex esterno offensivo di e è risultato positivo al Covid-19.

Ad annunciarlo è stata la Fiorentina attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

REPORT CALLEJON |📑



ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Josè Maria Callejon che, asintomatico, è già in isolamento.



▶️ https://t.co/McNGw6Mka2 pic.twitter.com/46n40RNAEL — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 6, 2020

“ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Josè Maria Callejon che, asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari”.

Un problema in più per Iachini, che proprio con il Parma avrebbe potuto varare un modulo diverso dal consueto 3-5-2, per provare ad invertire la rotta.

“Dispiace perché nelle ultime settimane abbiamo lavorato per riportare Callejon alla migliore condizione possibile. In settimana abbiamo lavorato anche su alcune soluzioni che lo vedevano protagonista e questa positività è un fulmine e ciel sereno”.

