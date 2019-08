La Fiorentina non si ferma: vicino Tonelli, poi Berardi o Suso

La Fiorentina fa sul serio e sta pensando di non fermarsi a Ribery: Tonelli la realtà, Suso, Berardi o De Paul le idee in attacco.

Come se non bastasse l'acquisto di Franck Ribery, la vuole regalare ai tifosi e a Vincenzo Montella alti colpi di calciomercato in questi ultimi giorni. Sicuramente c'è già una trattativa ben avviata per Lorenzo Tonelli, ma non è la sola.

Andiamo con ordine. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', infatti, Lorenzo Tonelli è ormai ad un passo dalla Fiorentina e nelle idee della dirigenza viola affiancherà Pezzella al centro del reparto difensivo.

Con il però resta in ballo ancora la formula del trasferimento: i partenopei vogliono un prestito con obbligo, mentre la Fiorentina un semplice diritto di riscatto.

Ma non finisce qui. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', la Fiorentina non ha mollato Suso nemmeno dopo l'arrivo di Ribery. La trattativa per lo spagnolo va avanti da qualche settimana, e potrebbe ancora tenere banco fino alla fine del calciomercato.

La Fiorentina resta alla finestra con il ma al momento l'affare è complicato. Per questo si studiano altri profili: piace sempre Rodrigo De Paul, che però l' valuta circa 40 milioni di euro, con la Viola che non si è mai avvicinata a questa valutazione.

Simile soprattutto a Suso, invece, è Domenico Berardi. I rapporti con il sono ottimi, dopo aver finalizzato gli acquisti di Lirola e Boateng, ed i neroverdi chiedono circa 30 milioni. Anche se chiudere operazioni di questo livello a ridosso dell’inizio del campionato non è mai semplice, la società di Commisso ha intenzione di non fermarsi a Ribery.