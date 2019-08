Calciomercato Fiorentina, pazza idea Suso: il Milan potrebbe cedere a 32 milioni

La Fiorentina vuole fare le cose in grande e, dopo il colpo Boateng, sta trattando Suso con il Milan. E per l'attacco spunta Mario Balotelli.

La sta allestendo una squadra per tentare l'assalto all'Europa, dopo una stagione molto opaca, che nelle ultime giornate poteva trasformarsi anche in un trauma sportivo con la possibile retrocessione.

Dopo una settimana che ha portato alle presentazioni di Badelj, Boateng, Pulgar e Lirola, la società di Rocco Commisso vuole tentare il grande colpo con la pazza idea Suso. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', da almeno una settimana Joe Barone e Daniele Pradè sono in trattativa con il per l’acquisto dello spagnolo.

Sul giocatore rossonero c'è una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma il Milan è pronto a cederlo anche per qualcosa in meno. La Fiorentina è ferma ad un'offerta di poco inferiore ai 30 milioni; ma l'offerta giusta potrebbe aggirarsi sui 32. Cifra che il Milan avrebbe accettato anche da e , sempre interessate al suo acquisto.

La trattativa c'è ed è viva, la Fiorentina non vuole illudere i propri tifosi ma sta facendo tutto il possibile.

Sempre in attacco, ci potrebbe essere un nuovo sogno da percorrere per la Fiorentina ed è quello di Mario Balotelli. L'ex attaccante del Marsiglia è in trattativa con il Flamengo ma la Viola si è inserita in questi giorni e potrebbe far saltare il banco, visto che il suo desiderio sarebbe sempre quello di restare in per convincere Roberto Mancini a riportarlo in Nazionale. Lo riporta 'Il Corriere dello Sport'.

Infine, per il calciomercato della Fiorentina, c'è da registrare il tentativo dell'agente Lucci di proporre alla Viola lo svincolato Bertolacci. Il profilo non dispiace a Montella ma la dirigenza è ancora 'fredda' sull'ipotesi.