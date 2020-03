La Fiorentina studia il doppio colpo: Bonaventura più Paquetà

Oltre a Bonaventura, in scadenza col Milan, la Fiorentina torna su Lucas Paquetà: per il brasiliano servono almeno 30 milioni.

Una a tinte rossonere. E' quella che sta pensando Rocco Commisso insieme a Daniele Pradè, visto il doppio colpo pensato con finestra sul : Giacomo Bonaventura e Lucas Paquetà.

Su entrambi i viola ha messo gli occhi già da tempo, ma la 'Gazzetta dello Sport' spiega come Jack e il brasilianoin viola potrebbero approdare contemporaneamente nella prossima sessione di mercato.

Bonaventura - nei radar di diversi club di A - è in scadenza a giugno e rappresenta un'opportunità ghiottissima, mentre per Paquetà il discorso è diverso: l'ex Flamengo, finito ai margini del progetto con l'arrivo in panchina di Pioli, costa non meno di 30 milioni.

Su Paquetà la Fiorentina aveva fiutato l'affare già la scorsa estate, col Milan che non intendeva liberarsene in prestito e il calciatore dubbioso sulla destinazione: adesso la pista torna a farsi calda, con un Bonaventura in più nel pacchetto.

Scenario tanto intrigante quanto complicato però, poichè per entrambi la concorrenza è folta: palla a Commisso, pronto a investire per fare grande la Viola.