Bonaventura saluta il Milan: Napoli in corsa per l'affare low cost

Il Milan non ha intenzione di rinnovare il contratto di Giacomo Bonaventura: Napoli, Lazio, Roma e Fiorentina corteggiano il centrocampista.

Una storia lunga quasi sei anni, un addio che sembra ormai inevitabile: Giacomo Bonaventura sta per salutare il , che nel nome di un progetto tutto nuovo è pronto a 'sacrificare' uno degli uomini simbolo degli ultimi anni.

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport', il centrocampista rossonero non ha trovato l'intesa per il rinnovo di un contratto che scade il 30 giugno 2020, scatenando l'interesse di mezza . Sull'eventuale affare a costo zero si sono fiondate in prima linea e , ma anche e .

Bonaventura guadagna attualmente 2 milioni di euro a stagione, frutto di un rinnovo firmato nel 2017 sotto la gestione Galliani. I rapporti tra Raiola e il fondo Elliott sono ai minimi termini e sarà già complicato trovare accordi per Donnarumma, Romagnoli e Ibrahimovic.

E dire che lo stesso Bonaventura avrebbe gradito restare a Milano, ma il nuovo progetto portato avanti da Gazidis non prevede over 30 (Ibrahimovic è un caso a parte) e i recenti problemi fisici del giocatore non aiutano nella valutazione complessiva. A Napoli Jack ritroverebbe Gattuso e un modulo più congeniale alle sue caratteristiche, ma la destinazione è ancora un rebus: l'unica cosa certa al momento sembra l'addio al Milan.