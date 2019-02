Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali: Muriel e Gomez titolari

Nella Fiorentina non c'è Simeone, spazio per Muriel e Dabo. Atalanta con Castagne e Pasalic titolari.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta:

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Hugo, Biraghi; Dabo, Benassi, Veretout; Chiesa, Gerson; Muriel.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.

Dopo il deludente pareggio senza reti tra Lazio e Milan, va in scena la seconda semifinale d'andata di Coppa Italia. A Firenze, Fiorentina e Atalanta cercano un posto nella finalissima, così da provare a fare la storia: può essere il loro anno.

Dopo la panchina contro l'Inter, torna titolare Muriel. Il colimbiano sarà la prima punta, supportato da Gerson e Chiesa: fuori Simeone. In mezzo spazio per Benassi insieme a Dabo e Veretout, mentre in difesa ci sono Ceccherini e Vitor Hugo davantii a Lafont. Sulle fasce dal 1' Milenkovic e Biraghi.

L'Atalanta di Gasperini risponde con il 3-4-1-2, Berisha tra i pali. In difesa Mancini con Palomino e Toloi, De Roosn e Pasalic interni di centrocampo. Sulle fasce ci sono Castagne ed Hatebor, mentre Gomez è il trequartista alle spalle di Zapata e Ilicic.