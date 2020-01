Fiorentina-Atalanta: dove vederla in tv e streaming

La Fiorentina affronta l'Atalanta negli ottavi di finale di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Beppe Iachini sfida l' di Gian Piero Gasperini negli ottavi di finale di Coppa . La gara è una rivincita delle semifinali della scorsa edizione, che videro i bergamaschi strappare la qualificazione alla finale con un successo per 2-1 in casa dopo il 3-3 del Franchi.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I toscani si sono qualificati eliminando prima il Monza, battuto 3-1 nel Terzo Turno, quindi il , superato 2-0 nel Quarto turno, mentre la Dea fa ora il suo ingresso nella competizione. La vincente del confronto sfiderà poi l' , che ha eliminato il , nei quarti di finale.

I 9 precedenti fra le due squadre in sorridono ai viola con 5 vittorie, 2 pareggi e 2 affermazioni nerazzurre. Nel 2015 Fiorentina e Atalanta si erano affrontate in gara unica proprio negli ottavi di finale, e in quell'ocassione fu proprio la formazione toscana a qualificarsi vincendo per 3-1.

La Fiorentina ha vinto 6 volte il trofeo, l'ultima nel 2000/01, ed è arrivata altre 4 volte in finale, mentre l'Atalanta conta un unico successo nel 1962/63 e 3 secondi posti, l'ultimo dei quali nella passata stagione.

Marco Benassi e Dusan Vlahovic sono al momento i migliori marcatori dei viola nel torneo con 2 reti realizzate ciascuno. Nelle ultime 4 sfide con la Dea, Federico Chiesa ha contribuito alla realizzazione di 4 goal (una rete e 3 assist), mentre Josip Ilicic ha segnato ben 5 goal in carriera alla formazione gigliata, 2 quando giocava con il e 3 con la casacca nerazzurra. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FIORENTINA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Atalanta

Fiorentina-Atalanta Data: 15 gennaio 2020

15 gennaio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Rai Due

Rai Due Streaming: Rai Play

ORARIO FIORENTINA-ATALANTA

Fiorentina-Atalanta si disputerà il pomeriggio di mercoledì 15 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 10° confronto fra le due formazioni nel torneo.

La sfida Fiorentina-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva in chiaro dalla Rai su Rai Due (canali 2 e 502 HD del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà affidata a Marco Lollobrigida.

Tifosi e appassionati potranno seguire Fiorentina-Atalanta anche in diretta in chiaro attraverso Rai Play, sia su dispositivi mobili, scaricando la app gratuita per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma della tv pubblica.

Iachini confermerà il classico 3-5-2 dei viola. Davanti spazio dal 1' per il nuovo acquisto Cutrone con Vlahovic, con Chiesa a riposo che partirà dalla panchina. In mediana conferma per Pulgar in regia e per Benassi e Castrovilli come mezzali, mentre Lirola e Dalbert saranno i due esterni. Nuova esclusione per Badelj. Dietro, davanti al portiere di riserva Terracciano, la difesa sarà quella titolare con Milenkovic e Caceres a completare la linea a tre accanto a capitan Pezzella.

Gasperini schiererà la Dea con il 3-4-2-1. In attacco si rivedrà Muriel, partito in panchina nell'ultimo impegno in campionato contro l'Inter. A riposo sia Gómez, sia Ilicic. Sulla trequarti sarà Pasalic a far coppia con l'ucraino Malinovskyi. A centrocampo sulla fascia destra sarà riproposto Hateboer al posto di Castagne, con De Roon e Freuler interni e Gosens lungo l'out di sinistra. In porta dovrebbe giocare il portiere titolare Gollini, davanti a lui secondo debutto in nerazzurro per Caldara, appena tornato dal , accanto a Djimsiti e Masiello nella linea difensiva a tre.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Vlahovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Muriel.