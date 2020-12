Fine della corsa: Jesé Rodriguez verso l'addio al PSG

Jesé Rodriguez e il PSG potrebbero presto mettere fine al contratto in scadenza a giugno: l'epilogo peggiore per l'ex promessa spagnola.

Dopo quattro anni e mezzo potrebbe essere arrivato il momento della separazione tra il e Jesé Rodriguez, da tempo corpo estraneo all'undici titolare messo in campo dal tecnico Tuchel.

Secondo quanto riportato da 'Le Parisien', la società parigina e l'attaccante spagnolo dovrebbero mettere fine - di comune accordo - al contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2021.

Alla base di questa possibile decisione non ci sarebbero dei motivi extracalcistici: giovedì sera Jesé è intervenuto telefonicamente in un reality spagnolo, azione che comunque non avrebbe influito sull'accelerazione del percorso di separazione.

Altre squadre

Jesé si appresta dunque a salutare Parigi dopo quattro anni e mezzo, trascorsi per lo più in prestito in giro per l'Europa: in mezzo alle brevi e spezzettate parentesi francesi troviamo le esperienze non esaltanti con Las Palmas, , Betis e Lisbona.

Investimento da parte del PSG che possiamo definire sbagliato: nel 2016 furono sborsati 25 milioni di euro per acquistarlo dal campione d'Europa, mentre nei primi anni dello scorso decennio era considerato una delle promesse più lucenti della , con cui vinse un Europeo Under 19 nel 2012.

In questa stagione Jesé ha visto il campo soltanto in due occasioni: due spezzoni di partita in e tante esclusioni dai convocati a certificarne l'inarrestabile declino.