Finale di Champions League: Anitta canterà nella cerimonia di apertura

La superstar brasiliana condividerà il palco con Burna Boy prima del calcio d’inizio di Manchester City-Inter.

L’Italia torna protagonista in finale di Champions League e lo fa grazie all’Inter. La compagine nerazzurra, al termine di un lungo cammino culminato con l’EuroDerby con il Milan in semifinale, il prossimo 10 giugno contenderà al Manchester City il trofeo più importante al quale un club europeo può ambire.

Sede dell’atto finale della Champions League 2022-2023 sarà lo stadio Ataturk di Istanbul, un impianto che già in passato ha ospitato una finalissima della massima competizione continentale (quella del 2005 che ha visto il Liverpool battere il Milan ai calci di rigore) e per l’occasione, come è ormai tradizione, il calcio d’inizio della sfida verrà preceduto da una cerimonia di apertura.

Giunto alla sua settima edizione, il ‘UEFA Champions League Final Kick Off Show’, che per l’occasione è sponsorizzato da Pepsi, si tradurrà in uno spettacolo di luci, colori e musica e quest’anno avrà per protagonisti due grandi star della musica mondiale.

CHI CANTERÀ PRIMA DI MANCHESTER CITY-INTER

Saranno la superstar brasiliana Anitta ed il vincitore del Grammy e pluri disco di platino Burna Boy i due co-headline dello show.

Nata a Rio de Janeiro, Anitta è salita alla ribalta mondiale nel 2022 con Envolver ed è reduce da un anno da record nel quale ha pubblicato il suo quinto album in studio ed ottenuto la sua prima nomination ai Grammy.

Star famosissima in tutto l’America Latina, nel corso degli anni è diventata un vero e proprio fenomeno globale e infatti ha tenuto concerti anche negli Stati Uniti ed in Europa.

“Sono felice di esibirmi nel Kick Off Show della finale di Champions League - ha spiegato Anitta sul sito ufficiale della UEFA - non vedo l’ora di esibirmi con Burna Boy. Stiamo preparando uno spettacolo imperdibile per i fan allo stadio e per quelli sintonizzati da tutto il mondo”.

Anche la superstar nigeriana Burna Boy, la cui partecipazione era stata annunciata già a marzo, non ha nascosto la sua soddisfazione.

“Sono anche io un appassionato di calcio e quindi so che non c’è nulla di più grande di una finale di Champions League. Ecco perché sono così entusiasta di esibirmi sul palco in occasione della finalissima di quest’anno”.