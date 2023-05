Sarà Gaia a cantare l'inno di Mameli all'Olimpico prima del calcio d'inizio della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter.

La finale dell'edizione 2022/23 della Coppa Italia è alle porte: da un lato la Fiorentina, dall'altro l'Inter a contendersi la vittoria del trofeo che ha proprio nei nerazzurri i detentori.

Un anno fa, infatti, Handanovic e compagni gioirono a discapito della Juventus: la doppietta di Ivan Perisic durante i tempi supplementari permise ai ragazzi di Simone Inzaghi di alzare al cielo di Roma l'ambita coppa.

Anche quest'anno, il teatro della finalissima sarà lo Stadio Olimpico e, come ogni volta, ci sarà un artista a cantare l'inno di Mameli con i giocatori e la terna arbitrale in campo: in questa circostanza toccherà a Gaia, accompagnata dalla banda dell'Aeronautica Militare.

CHI E' GAIA, COLEI CHE CANTERA' L'INNO DI MAMELI PRIMA DELLA FINALE DI COPPA ITALIA

Gaia, all'anagrafe Gaia Gozzi, è una cantautrice italo-brasiliana classe 1997. Nel 2016 partecipa a 'XFactor' arrivando fino alla finale, mentre nel 2019 vince l'edizione di 'Amici'.

Il 2021 è l'anno del debutto al Festival di Sanremo con 'Cuore Amaro' (vincitore del disco d'oro), per poi lanciare 'Boca' feat. Sean Paul, primo singolo internazionale dell'artista.

Lo scorso 24 marzo è uscito l'ultimo brano singolo di Gaia, 'Estasi', specchio di tutte le sfaccettatture della sua multiculturalità. Gaia, inoltre, è stata inserita dalla rivista Forbes nella lista dei 100 under 30 italiani leader del futuro del nostro Paese.