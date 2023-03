Finale eccezionale per la Kings League di Piqué: oltre 90mila spettatori al 'Camp Nou'

La Final Four di Kings League è stata un successo: dalla gag tra Neymar e Piqué al successo di El Barrio, in finale contro gli Aniquiladores.

Doveva essere un successo e così è stato: davanti ad oltre 90mila spettatori (92522 per l'esattezza) assiepati sugli spalti dello 'Spotify Camp Nou', si è conclusa la prima edizione della Kings League, competizione di calcio a 7 ideata da Gerard Piqué e dal noto streamer Ibai Llanos.

A trionfare è stata la squadra El Barrio che, nella finalissima, ha battuto col risultato di 3-0 gli Aniquiladores: spettacolo sul terreno di gioco ma anche fuori, a testimonianza di un mix riuscitissimo che potrebbe presto sbarcare in altri stati europei ma anche oltreoceano.

Magari nel Brasile di Neymar, protagonista nel prepartita di una gag assieme all'ex compagno di squadra Piqué, 'sequestrato' e ricattato con una precisa condizione per il 'rilascio': la presidenza di una squadra nella prossima edizione del torneo, naturalmente ottenuta.

All'interno del palco presidenziale dell'impianto catalano si è visto anche Joan Laporta, accolto col coro 'Messi, Messi, Messi' dai presenti che sognano il ritorno in blaugrana della 'Pulce', il cui rinnovo del contratto in scadenza col PSG non è ancora stato ratificato.

Piqué, dunque, può esultare per gli straordinari numeri fatti registrare dalla sua 'creatura': online, la Final Four della Kings League è stata seguita da oltre 2 milioni di persone, collegate su varie piattaforme streaming oltre che sul canale televisivo catalano Tv3, che ha trasmesso l'evento.

L'obiettivo, ora, è di replicare questo successo anche con la versione tutta al femminile, ovvero la Queens League, e in seguito con la Prince Cup, dedicata ai ragazzini: chissà che un giorno questo modello vincente non venga esportato anche in Italia.