Final Eight eSerie A TIM 2022, i quarti di finale in diretta su GOAL!

È il Day 1 delle Final Eight della eSerie A TIM 2022: le 8 migliori squadre d'Italia si affrontano nei quarti di finale (in gare di andata e ritorno), primo step nella corsa allo Scudetto. Domani in programma le semifinali e le finali, per decretare il club e il player Campione d'Italia.

Incroci equilibrati e dall'esito tutt'altro che scontato: la Sampdoria, imbattuta nella regular season, dopo aver superato l'Inter eSports nei playoff affronta il Venezia FC gaming, approdato alle Final Eight dal Loser Bracket dopo aver eliminato l'Hellas Verona FC eSports; il Torino FC eSports Team, la squadra piu prolifica della regular season, sfida l'Empoli Esports FC; la U.S. Salernitana 1909 Esports se la vedrà con la Fiorentina Esports; chiude il quadro dei quarti di finale il doppio match tra AC Milan Qlash e Sassuolo Esports.

IL CALENDARIO

Gli orari sono indicativi, potrebbero subire leggeri cambiamenti.

Quarti di Finale - Andata

- Sampdoria vs. Venezia FC gaming (ore 16.20) - Torino FC eSports Team vs. Empoli Esports FC (ore 18.15) - U.S. Salernitana 1919 Esports vs. Fiorentina Esports (ore 17.15) - AC Milan Qlash vs. Sassuolo Esports (ore 19.15)

Quarti di Finale - Ritorno