La eSerie A TIM entra nella fase clou della stagione: Martedi 12 Aprile l'inizio delle Final Eight, atto conclusivo del campionato, che decreteranno la squadra e il gamer Campione d'Italia 2022. Chi succederà al Benevento Esports | UT7, portato al trionfo lo scorso anno da DaniPitbull?

CHE COS'È LA eSerie A TIM?

La eSerie A TIM è il campionato esportivo ufficiale organizzato da Lega Serie A, in collaborazione con Infront e PG Esports, disputato in esclusiva su EA Sports FIFA 22. Giunto alla sua seconda edizione, il torneo vede sfidarsi a colpi di joypad i migliori player d'Italia.

La formula prevede una prima fase di qualificazione online, interamente dedicata ai player amatoriali: i migliori 32 partecipano al Draft, l'evento che permette ai 15 Club iscritti alla eSerie A TIM di selezionare un rappresentante per ciascuna squadra, da affiancare ai propri player professionisti.

La seconda fase sancisce di fatto l'inizio del campionato: le 15 squadre vengono divise in tre gironi da cinque, che si sfidano in gare d'andata e ritorno per determinare la composizione dei playoff. Le squadre vengono divise in due percorsi: il Winner Bracket e il Loser Bracket.

Le migliori otto si qualificano alle Final Eight, atto conclusivo della manifestazione: la formula prevede quarti di finale, semifinali e finali, tutte da disputare in gare di andata e ritorno.

QUANDO SI GIOCANO LE FINAL EIGHT?

Le Final Eight della eSerie A TIM 2022 si svolgeranno Martedì 12 Aprile e Mercoledi 13 Aprile, con collegamento il fischio d'inizio della prima partita previsto alle ore 16.20. La finalissima della eSerie A TIM 2022 è in programma Mercoledi 13 Aprile: gara d'andata alle ore 19.15, ritorno alle ore 19.35 (gli orari sono indicativi, collegatevi in anticipo per non perdervi i match).

LE SQUADRE

Le otto squadre qualificate alle Final Eight della eSerie A TIM 2022 sono: AC Milan Qlash, Empoli Esports FC, Fiorentina Esports, U.S. Salernitana 1919 eSports, Sampdoria, Sassuolo eSports, Torino FC eSports Team e Venezia FC Gaming.

I PLAYERS

AC Milan QLASH: AQM Crazy (Diego Campagnani)

Empoli Esports FC: Hartixel (Francesco Ricci)

Fiorentina Esports: Hexon_Virgil (Francesco Allocca)

U.S. Salernitana 1919 eSports: Montaxer (Andrea Montanini)

Sampdoria: Nest_Giovhy (Giovanni Salvaggio)

Sassuolo eSports: Figu7rinho (Simone Figura)

Torino FC eSports Team: Obrun2002 (Francesco Tagliafierro)

Venezia FC Gaming: Hexon_Karimisbak (Karim Rmaiti)

I PREMI

1° posto: €15.000

2° posto: €9.000

3°-4° posto: €6.000

5°-8° posto: €3.500

CALENDARIO FINAL EIGHT

Gli orari sono indicativi, potrebbero subire leggeri cambiamenti.

Quarti di Finale - Andata (Martedi 12 Aprile)

- Sampdoria vs. Venezia FC gaming (ore 16.20) - Torino FC eSports Team vs. Empoli Esports FC (ore 18.15) - U.S. Salernitana 1919 Esports vs. Fiorentina Esports (ore 17.15) - AC Milan Qlash vs. Sassuolo Esports (ore 19.15)

Quarti di Finale - Ritorno (Martedi 12 Aprile)

- Venezia FC Gaming vs Sampdoria (ore 16.40) - Empoli Esports Fc vs Torino FC eSports Team (ore 18.35) - Fiorentina Esports vs U.S. Salernitana 1919 Esports (ore 17.35) - Sassuolo Esports vs AC Milan Qlash (ore 19.35)

Semifinali - Andata (Mercoledi 13 Aprile)

Vincente Quarti di Finale 1 vs Vincente Quarti di Finale 3 (ore 16.20) Vincente Quarti di Finale 2 vs Vincente Quarti di Finale 4 (ore 17.15)

Semifinali - Ritorno (Mercoledi 13 Aprile)

Vincente Quarti di Finale 1 vs Vincente Quarti di Finale 3 (ore 16.40) Vincente Quarti di Finale 2 vs Vincente Quarti di Finale 4 (ore 17.35)

Finali (Mercoledi 13 Aprile)

Finale 3° posto (andata ore 18.20, ritorno ore 18.40)

Finale 1° posto (andata ore 19.15, ritorno ore 19.35)

DOVE VEDERE LE FINAL EIGHT DELLA eSerie A TIM?

Le Final Eight della eSerie A TIM 2022 saranno trasmesse in diretta streaming sul canale ufficiale Twitch della eSerie A TIM, con commento in italiano, e sul canale YouTube della Lega Serie A con commento in lingua inglese. Sarà possibile seguire le Final Eight della eSerie A TIM anche in diretta streaming su GOAL.