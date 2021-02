Il figlio ha l'alopecia, Allan si rasa a zero: "E' il papà migliore del mondo"

Bel gesto di Allan che si è rasato i capelli in segno di vicinanza al figlio, colpito da alopecia. La compagna: "E' il papà migliore del mondo".

Bellissimo gesto da parte di Allan, ora all'Everton dove in estate ha ritrovato Carlo Ancelotti, suo allenatore anche ai tempi del Napoli.

Il centrocampista brasiliano si è rasato a zero per strappare un sorriso al figlio Miguel, a cui è stata diagnosticata una forma di alopecia, malattia che determina la riduzione o - come in questo caso - addirittura la scomparsa dei capelli.

La compagna di Allan ha specificato, con un post su Instagram, come questa alopecia sia un problema solo dal punto di vista estetico e che le condizioni di salute del piccolo sono ottime. Un grande grazie all'ex giocatore del Napoli.

"Grazie amore per essere il padre più straordinario del mondo".

Sotto l'aspetto puramente tecnico, il 2021 di Allan non è iniziato per il verso giusto: attualmente è out a causa di un problema fisico e l'ultima presenza con i 'Toffees' risale al 16 dicembre scorso.