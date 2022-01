FIFA The Best: candidati e quando si assegna

Dopo il Pallone d'Oro, assegnato nel 2021 con Messi, Putellas, Donnarumma e Pedri vincitori dei più importanti riconoscimenti di miglior giocatore, miglior giocatrice, miglior portiere e miglior giovane, arriva il The Best. Il premio della FIFA, infatti, apre il 2022 e chiude i riconoscimenti della passata annata calcistica.

Organizzato dalla FIFA dopo il distaccamento del Pallone d'Oro, il The Best attira ogni anno milioni di curiosi e fans calcistici, decisi a capire se i propri beniamini riescano o meno a conquistare il prestigioso premio individuale, nell'ultima edizione assegnato a Robert Lewandowski come miglior calciatore maschile.

A differenza del Pallone d'Oro, infatti, il The Best ha assegnato i propri riconoscimenti anche nell'ultima annata, con Lewandowski, Lucy Bronze, Klopp e non solo vincitori nelle varie categorie del trofeo svoltosi nel dicembre 2020. Stavolta, più avanti rispetto al solito

L'articolo prosegue qui sotto

QUANDO SI ASSEGNANO I THE BEST?

Il 17 gennaio 2022 verranno assegnati i vari premi del The Best in quel di Zurigo, Svizzera. Saranno dieci le categorie, dal miglior giocatore al miglior goal, dalla miglior giocatrice alla top 11 della passata stagione.

I CANDIDATI AL THE BEST

Miglior giocatore: Lewandowski, Messi, Salah

Miglior giocatrice: Hermoso, Kerr, Putellas

Miglior portiere: Donnarumma, Mendy, Neuer

Miglior portiere femminile: Berger, Endler, Labbè

Miglior allenatore: Mancini, Guardiola, Tuchel

Miglior allenatore di una squadra femminile: Cortes, Hayes, Wiegman

Miglior goal: Lamela, Schick, Taremi

ALBO D'ORO MIGLIOR GIOCATORE MASCHILE

2020, Lewandowski

2019, Messi

2018, Modric

2017, Cristiano Ronaldo

2016, Cristiano Ronaldo

2015-2010 (premio fuso col Pallone d'Oro)

Fifa World Player

2009, Messi

2008, Cristiano Ronaldo

2007, Kakà

2006, Cannavaro

2005, Ronaldinho

2004, Ronaldinho

2003, Zidane

2002, Ronaldo

2001, Figo

2000, Zidane

1999, Rivaldo

1998, Zidane

1997, Ronaldo

1996, Ronaldo

1995, Weah

1994, Romario

1993, Baggio

1992, Van Basten

1991, Matthaus

CHI VOTA PER IL THE BEST?

I giornalisti, i commissari tecnici delle Nazionali e i rispettivi capitani, assegnano i vari premi del The Best FIFA. Non solo, visto l'importante voto dei tifosi espresso attraverso il sito ufficiale dell'organismo internazionale.

DOVE VEDERE IL THE BEST IN TV E STREAMING

Il sito ufficiale della FIFA proporrà la diretta dell'evento del The Best attraverso il proprio sito ufficiale, accessibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o su pc.