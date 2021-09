FIFA 22, i più forti nei passaggi: i ratings

Se vi piace usare i dribbling e i giochetti di prestigio su FIFA 22, vi servirà l'abilità tecnica di questi giocatori.

I migliori nel dribbling, quelli più veloci, con valori super in attacco. Per fare bene su FIFA 22 servono anche giocatori capace di mettere gli attaccanti in porta, con passaggi precisi: pochi elementi nel nuovo titolo di EA Sports possono contare su 87 o più in questo specifico valore.

Neanche a dirlo, ancora una volta il giocatore più forte nei passaggi è De Bruyne, centrocampista del Manchester CIty. Dietro di lui ci sono Kroos e Messi, ma la grande novità nella top ten è sicuramente l'inserimento di Luis Alberto e di Marco Verratti.

FIFA 22, I PIÙ FORTI NEI PASSAGGI