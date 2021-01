FIFA 21 TOTY, scelto il 12esimo uomo extra: Leo Messi

La votazione della community di FIFA ha visto prevalere l'argentino, dunque ancora una volta nella squadra dell'anno.

La sua assenza non era certo passata inosservata agli amanti di FIFA. Per la prima volta Leo Messi non era stato inserito nella squadra dell'anno. Niente carta TOTY per l'argentino, quella del Team of the Year. Pochi giorni dopo l'annuncio, invece, l'inserimento.

La votazione della community di FIFA per eleggere un 12esimo uomo extra oltre la top 11 della squadra più importante del 2019/2020 ha visto prevalere senza sorprese Messi: dall'annuncio di FIFA, sembrava scontato che a vincere fosse proprio il numero dieci del Barcellona, amatissimo da tutti i giocatori del gioco di EA Sports.

Per Messi valore 98, al quale i giocatori di FIFA si sono abituati nel corso dei vari TOTY di ogni edizione. Per il classe 1987 anche il 99 a più riprese, che lo ha reso uno dei giocatori più letali nella storia del videogioco, alla pari del 'rivale' di sempre Cristiano Ronaldo.

I rating di Messi, scelto invece di Son e Thiago Alcantara, sono ovviamente strabilianti: 99 di driblling, 98 di passaggio, 97 di tiro. Oltre a questi, i valori principali presenti nella carta, sono il 93 di velocità, il 73 di fisico e a chiudere il 43 della difesa.