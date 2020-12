FIFA 21 TOTY: uscita e predictions del Team of the Year

Con la fine dell'anno si avvicina il momento del Team Of The Year di FIFA Ultimate Team 21: i nomi dei candidati alla squadra più ambita.

Come ogni capitolo di FIFA 21 la fine dell'anno solare decreta l'avvicinamento di uno degli eventi più attesi da parte di tutti i videogiocatori di Ultimate Team : l'arrivo dei TOTY , le ambite carte del Team Of The Year , con gli undici migliori giocatori dell'anno che si conclude.

FIFA 21 TOTY: DATA DI USCITA

Come ogni anno le rarissime carte del Team Of The Year escono nei primi giorni di gennaio, solitamente dopo la prima settimana dell'anno. Nulla di ufficiale, ma sembra possibile ipotizzare nell'11 gennaio la data da segnare in rosso.

FIFA 21 TOTY: PREDICTION

Nessun dubbio per quanto riguarda il portiere: con le sue parate Neuer ha trascinato il alla vittoria della , come pure le discese di Alphonso Davies, assoluto favorito per la nomina sulla fascia sinistra.

Tra i centrali i due grandi favoriti sono Virgil Van Dijk, considerato ormai da tutti tra i migliori centrali al mondo, e il 'solito' Sergio Ramos, trascinatore del . Conferma in vista sulla destra per Trent Alexander-Arnold.

Qualche dubbio in più a centrocampo, dove Leon Goretzka resta in ballottaggio con Thiago Alcantara per un posto nell'ambito undici. Kevin De Bruyne in vantaggio su Bruno Fernandes, vera rivelazione del . Kimmich è invece quasi sicuro di essere inserito dopo la grande stagione disputata.

Davanti Kylian Mbappé, trascinatore del , e Robert Lewandowski sono gli intoccabili. Qualche incertezza sul terzo slot da assegnare: in ballottaggio Cristiano Ronaldo, Neymar e Lionel Messi.

Portiere: Neuer

Difensori: Davies, Van Dijk, Sergio Ramos, Alexander-Arnold

Centrocampisti: Kimmich, Thiago Alcantara / Goretzka, De Bruyne / Bruno Fernandes

Attaccanti: Mbappé, Lewandowski, Ronaldo / Messi / Neymar