FIFA 21: la Roma si chiamerà Roma FC, Milan e Inter in esclusiva

Importanti novità per tutti gli appassionati di FIFA. Nell'edizione 2021 del famoso videogioco prodotto da EA Sports, infatti, saranno presenti in esclusiva sia l' che il .

Le due società meneghine hanno raggiunto un accordo pluriennale con Electronic Arts, come annunciato tramite un comunicato da Nick Wlodyka, Vice President & GM di EA SPORTS FIFA.

"Le partnership strategiche, con club come l'Inter, sono cruciali per la nostra vision di accrescere l’amore per lo sport e, in questo caso, il calcio globale in tutto il mondo attraverso esperienze interattive autentiche. L'Inter è uno dei club più iconici al mondo e noi non vediamo l’ora di offrire ai fan un'esperienza FIFA innovativa e interattiva nei prossimi anni”.