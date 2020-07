FIFA 21, trailer e novità: carriera, gameplay, FUT e Volta Football

Il Co-op nel FUT, il Dribbling agile come novità del gameplay, Cantona come icona, i giovani protagonisti del trailer: tutto su FIFA 21.

Ogni stagione calcistica fa rima con il nuovo FIFA. Stavolta si è arrivati all'edizione 21, che uscirà con qualche settimana di ritardo a causa dell'emergenza coronavirus. EA Sports ha comunque pronta la nuova versione dell'infinita catena di titoli iniziata a metà anni '90.

Come ogni anno, anche FIFA 21 avrà delle gustose novità per i suoi milioni di appassionati: dal ritorno di VOLTA, alle icone nuove di zecca, dal gameplay ai protagonisti: sulla copertina Mbappè, con Haaland altro grande giovane protagonista.

FIFA 21 TRAILER

Dopo un primo trailer di presentazione diramato a inizio estate, la EA Sports ha mostrato quello ufficiale: su tutti il nuovo simbolo di FIFA, Mbappè. Insieme a lui anche altri giovani già campionissimi e con un futuro assicurato come Haaland, Alexander Arnold e Joao Felix, ma anche l'arrivo di Eric Cantona come icona di lusso.

FIFA 21 CARRIERA

Ci sarà la Simulazione partita interattiva: entrare ed uscire dalle partite in qualsiasi momento per influenzare il corso dell'azione, o prendi il controllo nei momenti chiave, compresi i calci di rigore e le punizioni, per modificare l'esito del match. Controlla i dati sulla partita ed effettua i cambi direttamente dalla simulazione, in base alle statistiche dell'incontro, al rendimento e alla stanchezza dei tuoi giocatori.

Altre squadre

Si potrà sfruttare il nuovo sistema di crescita per gestire più nel dettaglio i progressi dei tuoi giocatori. Trasforma i terzini in ali o i centrocampisti difensivi in difensori centrali per riempire un ruolo scoperto e tieni sotto controllo le modifiche agli attributi dei tuoi giocatori in allenamento per seguire la crescita della tua rosa.

La lucidità offre ulteriori informazioni sulle prestazioni della tua squadra. Si tratta di un nuovo attributo che indica il possibile comportamento dei giocatori nei momenti chiave della partita. Puoi aumentare la lucidità attraverso il nuovo sistema Allenamento attivo, che ti permette di creare sessioni di allenamento di gruppo per migliorare il grado di finalizzazione dei tuoi attaccanti o la capacità dei tuoi difensori di effettuare contrasti decisivi.

Sarà possibile creare il programma di allenamento settimanale per la squadra sfruttando il nuovo sistema per la gestione delle attività. Decidere quando allenarti e quando far riposare i giocatori durante la settimana e cercare di trovare il giusto equilibrio tra lucidità, morale e condizione fisica per fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

L'intelligenza artificiale degli avversari migliorata porterà a scelte più avvedute sia in attacco che in difesa. I nuovi sistemi consentono all'IA di prendere decisioni migliori per le marcature, i contrasti, i passaggi e i dribbling, in modo da offrirti una sfida più impegnativa e rendere ogni partita della carriera sempre diversa.

La modalità Carriera di FIFA 21 introduce un maggiore realismo nelle trattative di mercato e mette a disposizione delle squadre controllate dagli utenti e dall'IA nuove opzioni per ingaggiare i giocatori. Chiedi giocatori in prestito con diritto di riscatto, scegliendo se fissare o meno in anticipo il prezzo del loro cartellino per assicurarti nuovi talenti e rispondi alle proposte di scambio avanzate dalle squadre dell'IA nel tentativo di rafforzare la tua rosa.

Personalizza la carriera scegliendo tra una serie di nuove opzioni preparatorie, così da ottenere un'esperienza fedele alla realtà per il mercato con i trasferimenti reali, o aumentare il budget iniziale a disposizione della tua squadra grazie al cambio di proprietà per aiutarti a rafforzare la tua rosa.

FIFA 21 GAMEPLAY

Sarà possibile superare i difensori di slancio sfruttando il nuovo Dribbling agile. Il gioco di gambe veloce garantisce un maggiore controllo e reattività negli uno contro uno, mentre le nuove mosse abilità, come il dribbling ad aggirare l'avversario e la finta di trascinare palla con giravolta, forniscono ulteriori mezzi per superare i difensori.

Il nuovo Posizionamento intelligente aumenta l'importanza di tenere la posizione giusta in campo. Gli attaccanti più forti aspetteranno a inserirsi per rimanere in linea con l'ultimo difensore e non finire in fuorigioco, i registi cercheranno di ritagliarsi lo spazio per agire tra le linee, mentre i difensori migliori chiuderanno le linee di passaggio in maniera più efficace, in modo da rendere più difficile per gli avversari costruire occasioni da rete.

Gli inserimenti creativi forniscono nuove opzioni per determinare il movimento dei compagni senza palla in FIFA 21 e rappresentano un enorme passo avanti nella costruzione della manovra, mettendoti a disposizione più soluzioni per superare la difesa.

In FIFA 21, i momenti cruciali, come le mischie davanti alla porta, la lotta per il possesso palla a centrocampo e i duelli in attacco, si risolveranno in maniera più naturale rispetto a prima, dando luogo a scontri più verosimili tra i giocatori impegnati a conquistare la sfera.

Sono stati rivisti diversi fondamentali del calcio, seguendo i suggerimenti della community di FIFA, per migliorare la qualità del gioco in ogni zona del campo, introducendo colpi di testa manuali, bloccaggi più bilanciati, passaggi più intelligenti e una migliore reattività per offrire un maggiore controllo con e senza palla.

La modalità Competitiva riprende lo stile di gioco dei migliori giocatori di FIFA al mondo creando avversari in grado di utilizzare un'ampia serie di mosse abilità, dribbling e tattiche per fornirti una sfida più impegnativa e gratificante a livello Leggenda o Estremo.

FIFA 21 FUT

Co-op FUT permette di giocare insieme a un amico per ottenere premi. Unite le vostre forze nelle modalità Division Rivals e Squad Battles per fare progressi settimanali e completare i nuovi obiettivi in cooperativa che premiano il giocare insieme, al di là del risultato.

Rendi il tuo Club FUT davvero unico grazie a una serie di nuovi modi con cui personalizzare l'aspetto della tua squadra, sia in campo che sulle tribune.

Un solo Club FUT: effettuando l'aggiornamento alle piattaforme di nuova generazione attraverso il Dual Entitlement, puoi portare il tuo Club FUT da sistema PlayStation®4 a console PlayStation®5 o da Xbox One a Xbox Series X, e viceversa

FIFA 21 VOLTA

Prova un'esperienza di calcio da strada più social con ROSE VOLTA. Gioca insieme a un massimo di tre amici oppure unisciti alla community di VOLTA FOOTBALL per partecipare a sfide 5 contro 5 online.

Si potrà giocare con un gameplay dal ritmo tutto nuovo, con movimenti intelligenti dei compagni e situazioni uno contro uno più gratificanti, con e senza palla: in più pronta la personalizzazione dell'avatar maschile o femminile con nuovi capi ispirati a club professionistici, collettivi di strada e collezioni disegnate dalle celebrità.

Recluta i nomi più importanti del calcio mondiale, e non solo, nella tua ROSA VOLTA attraverso le BATTAGLIE SPECIALI. Sfida le stelle controllate dall'IA e le rose della community di VOLTA FOOTBALL per ottenere punti e premi.

Lasciati trasportare dall'atmosfera di festa nel centro di San Paolo, gioca sul cemento a Milano o metti in mostra le tue abilità all'interno di una splendida struttura high-tech a Dubai, per un totale di cinque nuovi campi.