FIFA 21 ratings: comanda Messi con 93, Ronaldo 92

Sarà Lionel Messi a comandare tutti dall'alto nei ratings di FIFA 21: 93 il valore concesso alla Pulce, Ronaldo secondo con 92.

La EA Sports ha annunciato in modo ufficiale i migliori cento ratings dei giocatori che faranno parte di FIFA 21. A ottobre uscirà negli scaffali digitali e fisici il nuovo capitolo della serie di EA Sports, ma ad interessare è soprattutto come sempre il valore concesso ai vari giocatori.

Comanda ancora una volta Lionel Messi, a cui è stato assegnato un valore di 93: sarà dunque l'argentino il giocatore con il rating overall più alto di FIFA 21. Deve accontentarsi del secondo posto Cristiano Ronaldo, con il rating di 92.

Dietro di loro ci sono una serie di giocatori con il valore di 91: Robert Lewandowski, Kevin de Bruyne, Neymar e Jan Oblak.

Altre squadre

Questo l'elenco in ordine dei primi giocatori per overall rating su FIFA 21:

Leo Messi 93 ( )

Cristiano Ronaldo 92 ( )

Robert Lewandowski 91 ( )

Kevin de Bruyne 91 ( )

Neymar 91 ( )

Jan Oblak 91 ( )