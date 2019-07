FIFA 20 Ultimate Team: tutte le novità del FUT

EA Sports annuncia le novità per il prossimo e imminente FIFA Ultimate Team in uscita con FIFA 20 a settembre.

Poco meno di due mesi al lancio del nuovo capitolo FIFA EA Sports, FIFA 20. Pian piano stanno venendo alla luce le varie novità del videogioco di calcio più utilizzato al mondo, dall'arrivo di Volta all'inserimento di nuove icone. Oggi è finalmente il turno dell'Ultimate Team.

E' stato innanzittuto migliorato in sistema di Obiettivi: I videogiocatori potranno cambiare il loro approccio di gioco in FIFA Ultimate Team, migliorando il percorso della propria squadra attraverso una serie di nuove sfide a tempo per un sistema di ricompense più ricco e complesso.

Ci saranno inoltre le amichevoli Friendls FUT, ovvero un nuovo modo di giocare con gli amici dal vivo o online, in testa a testa online nei tradizionali 11 contro 11, con o senza le Regole Personalizzate. Saranno quattro le nuove modalità previste, tutte da scoprire: Mystery Ball, King of the Hill, Max Chemistry e Swaps.

Non potevano mancare ovviamente le nuove opzioni di personalizzazione: su FIFA 20 ci saranno numerose modalità di personalizzare la propria rosa con nuovi kit, stemmi, stendardi e striscioni per gli stadi, esultanze e molto altro.



Infine la gestione rosa su FIFA Ultimate Team prevede una rinnovata schermata di squadra, dove passerete il tempo priima di ogni sfida: questa permetterà ai videogiocatori di accedere con facilità ai pannelli Active Squad, e Club Content dopo il primo accesso.

Come noto, FIFA 20 uscirà il 27 settembre: per alcuni, ovvero i possessori dell'EA Access o della versione ultimate pre-ordinata, il titolo di EA Sports sarà disponibile qualche giorno prima.