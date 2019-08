FIFA 20, Piemonte calcio: sul web arrivano valori e maglie della Juventus

Su FIFA 20 la Juventus non avrà i diritti per maglia, logo e nome: dopo il trasloco su PES, i fans dovranno scegliere una Madama un po' diversa.

Maglia decisamente diversa a quella originale, nome fittizio, logo a ricordare un minimo la storia bianconera. Ma della vera , oltre i volti dei giocatori e i loro nomi, in FIFA 20 ci sarà ben poco. Basti vedere le ultime immagini leakate riguardo la prossima Madama che apparirà sul gioco di EA Sports.

Il logo della Juventus su FIFA 20 avrà, come leakato ed apparso sul web, la zebra in basso, la scritta Piemonte Calcio e le tre stelle in mezzo. La maglia avrà invece le strisce tricolori su sfondo bianco, per quanto riguarda, a quanto sembra, quella da trasferta.

La maglia principale sarà invece nera con una striscia rosa che partirà dalla spalla destra. A meno di sorprese sembrano reali anche i valori che avrà la Juventus/Piemonte Calcio su FIFA 20: ovvero gli stessi della passata stagione su .

89 in attacco, 84 a centrocampo e 85 in difesa. Del resto la Juventus non ha acquistato giocatori con valori assoluti si FIFA e nonostante Ramsey e Rabiot siano elementi importanti, nel videogioco calcistico non possono spostare l'asticella dei valori.