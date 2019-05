Fifa 19 TOTW 35: Florenzi da urlo

Svelata la squadra della settimana di FIFA 19: a stupire sono Delaney e Florenzi, premio anche per Zigoni dalla Serie B.

Ultima giornata di Premier, , e vicine alla chiusura. I grandi Team of the Week di verso la conclusione, ma non per questo privi di grandi campioni nella squadra della settimana. Anzi. Anche per la 35esima formazione, gli overall sono da urlo.

Non ci sono grandi fuoriclasse oltre il 90 di overall, ma quelli sono presenti sono largamente bilanciati ed essenziali per ogni squadra del FIFA Ultimate Team. Basti pensare a Florenzi, che dopo la vittoria sulla guadagna una carta in form on un minimo di 78 nei sei overall principali.

Ancor più forte Delaney, che in questi TOTW 35 porterà ad una bagarre assoluta nel calciomercato dell'Ultimate Team. FIFA premia anche Zigoni per la tripletta con il , nonchè Belotti e la sua stupenda rovesciata contro il . Se cercate oltre i confini europei, occhio a Gaitan.

Di seguito, ecco la TOTW 35 di FIFA 19:

TITOLARI FIFA 19 TOTW 35

GK - LOPES 87

CB - SCHAR 87

RB - FLORENZI 84

LB - GAYA 82

CDM - DELANEY 84

LM - LUIS ALBERTO 84

RM - JOAQUIN 84

ST - BELOTTI 87

CAM - GAITAN 84

ST - BATSHUAYI 87

LM - MAHREZ 87

PANCHINA FIFA 19 TOTW 35

GK - KOUBEK 82

RB - TAVERNIER 80

CAM - RAUL GARCIA 84

CDM - SAVANIER 82

CAM - DIDAVI 83

LM - KALOU 82

ST - BORJA IGLESIAS 82

RISERVE FIFA 19 TOTW 35

RM - MIZUNUMA 76

CAM - VILLANUEVA 81

ST - ZIGONI 77

ST - MLAPA 76

ST - ALVARO 76