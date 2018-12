FIFA 19 FUT Ultimate Team: la lista dei giocatori 'buggati'

Nuovo capitolo e nuova lista di giocatori 'buggati': ecco i migliori giocatori per dominare il FIFA 19 Ultimate Team senza versare milioni di crediti.

L'arrivo di FIFA 19 nelle case dei videogiocatori ha scatenato i grandi appasionati di Ultimate Team nella caccia al miglior affare per iniziare a costruire la propria squadra dei sogni. Con il nuovo capitolo di EA Sports torna anche la lista dei giocatori più ' buggati ': quelli che vi faranno scalare le divisioni senza dover sborsare milioni di crediti.

BUGGATI SERIE A FIFA 19

Bakayoko - L'arrivo del francese al Milan porta un grande valore aggiunto nel centrocampo di ogni formazione di Serie A: valori simili a quelli della passata stagione con qualche punto in meno di velocità (68), ma solita grande forza fisica (82) con buoni valori difensivi (78).

Lautaro Martinez - Il nostro campionato si arricchisce con un altro acquisto, questa volta in sponda Inter: l'attaccante argentino abbina buona velocità (83) ad un fisico dirompente (81) con 82 di finalizzazione e buoni valori nel dribbling.

Caputo - L'attaccante dell'Empoli rappresenta sicuramente un profilo low cost e può essere schierato sia da seconda punta che da esterno grazie ai buoni valori di velocità (87) e agilità (86). Non va sottovalutato neanche nel gioco aereo con il suo 92 di elevazione e 74 di forza fisica.

Karsdorp - Torna nella lista dei 'buggati' anche il terzino della Roma, che mantiene un notevole 87 di velocità abbinato ad un'altezza che gli permette di contrastare anche gli attaccanti più fisici.

Dalbert - Conferma anche per il brasiliano dell'Inter, uno dei buggati più utilizzati della passata stagione. Per lui parlano il 91 in velocità, l'83 in agilità e il 76 in dribbling. Inoltre ha anche discrete statistiche difensive: 71 sia per la difesa che per la fisicità.

Keita Balde - Se scegliete una formazione di Serie A non fatevi mancare sulla destra il nuovo esterno dell'Inter: 92 di velocità mixato con un ottimo fisico e discreti valori al dribbling e al tiro.

Kessie - Il nuovo colosso del Milan è una vera e propria colonna di ogni squadra low cost in Serie A: valori discreti distribuiti in ogni statistica con un fisico granitico. 85 di forza abbinato ad un 96 di resistenza che lo rendono instancabile per tutti i 90 minuti.

Verdi - I suoi numeri sono da top player per il FUT: 87 velocità, 85 dribbling, 92 agilità, 4 stelle skills e una potenza tiro di 81. Perde un po' fisicamente, ma i valori offensivi sono quasi tutti sopra l'80. Una certezza per una squadra tutta Serie A.

Malcuit - Da non sottovalutare il nuovo terzino del Napoli, che unisce un buon fisico a ottima velocità (87) e accelerazione (80). Discreti anche i valori difensivi e in dribbling.

Badu - Se volete un giocatore ovunque a centrocampo e continuamente presente in zona goal, prendete il centrocampista dell'Udinese. Veloce, potente, con ottima finalizzazione.

BUGGATI PREMIER LEAGUE FIFA 19

Kabasele - Anche quest'anno il centrale del Watford si conferma tra i più convenienti a basso costo: buona velocità e fisico possente: ottimo per iniziare tra le costose formazioni di Premier.

Yedlin - La versione più economica di Walker: 93 di velocità con 86 di resistenza e 86 di elevazione. L'85 in agilità gli permette anche qualche buona discesa in avanti.

Amartey - Una piccola versione di Kante: mediano low cost con valori prevalentemente difensivi e discreta velocità. Con l'83 in fisico e 86 in resistenza correrete dietro gli attaccanti per tutti i 90 minuti.

Richarlison - Centrocampista offensivo sinistro dotato di buon fisico e velocità: può essere schierato anche da mezz'ala. Letale negli inserimenti, perde qualcosa in difesa.

Adama Traoré - E' il giocatore più veloce del gioco con il suo 96 di velocità e solo questo basterebbe per acquistarlo. Inoltre ha 4 stelle skills e un 83 sia in dribbling che in forza. Limitare le sue sgroppate offensive è un'impresa ardua.

King - In una Premier League low cost non può mancare King: 91 in velocità, 81 in finalizzazione e 74 di forza per un attaccante che già dai primi contrasti farà soffrire ogni difensore.

Antonio - Tra i più utilizzati nella passata edizione: il centravanti del West Ham mantiene i suoi valori 'buggat' con buona velocità, 84 di agilità e 83 in forza. Il punto debole è una finalizzazione non ottimale.

Hoilett - Colpaccio relativamente low cost, ma sempre più ricercato: 88 di velocità, 85 di agilità e 83 di equilibrio. I valori generali non sono eccelsi, ma fidatevi che ritrovarselo contro non è affatto bello.

Van Aanholt - Un validissimo terzino per le primissime formazioni di Premier League: l'esterno del Crystal Palace ha grande velocità e una buona altezza, sempre utile nel gioco aereo.

Oxlade-Chamberlain - Se volete spendere qualche credito in più puntate sicuramente sul centrocampista del Liverpool: veloce e fisico, ma anche dotato di ottimo dribbling e potenza tiro. Tra i più completi nel suo ruolo.

Rudiger - 81 di overall generale per l'ex difensore della Roma, con una grande resistenza, marcatura e scivolata. In difesa e in fisico primeggia, non è da buttare neanche in velocità (considerando il ruolo).

Valencia - Anche quest'anno l'esterno dell'Ecuador è tra i terzini destri più forti dell'intero gioco: costa qualche credito in più rispetto alle altre carte base, ma vi regalerà soddisfazioni fino a fine stagione. Velocità, forza fisica e valori difensivi: non gli manca proprio nulla.

Bailly - Il centrale del Manchester United ha tutti i valori difensivi altissimi: colpo di testa, tackle, marcatura. Costa un po' di più, ma ne vale la pena.

Smalling - Restando in casa United potete fare doppia intesa con l'altro difensore 'buggato' per eccellenza: 194 centimetri con 74 di velocità e grande forza fisica.

Zaha - Se lanciato in velocità o nell'uno contro uno, il giocatore del Crystal Palace può veramente portarvi in porta: il 92 della sua accelerazione è semplicemente da provare. Ottimo anche il dribbling: da utilizzare con uno stile intesa che aumenti tiro e fisico.

Fred - Ricordate Ramires ai tempi del Chelsea? Ecco, il centrocampista del Manchester Uniited ricalca il vecchio amore dei videogiocatori di FIFA per l'ex Blues. Dribbling, velocità, fisico: ha tutto.

Adama - Una vera e propria furia sulla corsia di destra: velocità impressionante unita ad un 83 in forza fisica con 83 complessivo in dribbling. L'unica lacuna è rappresentata dalla scarsa finalizzazione: usatelo soltanto per spaccare le difese avversarie.

Mendy - Il terzino sinistro di riferimento per una Premier League base: una buona velocità e la grande forza fisica lo rendono un ostacolo duro per ogni esterno d'attacco.

Dembele - Anche quest'anno il mediano del Tottenham si conferma tra i più utilizzati del FUT: 90 in forza fisica e un valore complessivo di 87 nel dribbling potrebbero già bastare. Completano il pacchetto una buona difesa e una discreta potenza al tiro.

Felipe Anderson - Validissimo in qualsiasi versione: una vera e propria freccia sulla fascia sinistra, letale nell'uno contro uno. La nazionalità brasiliana lo rende anche facilmente ibridabile.

BUGGATI LIGA FIFA 19

Vinicius Junior - Se iniziate con una formazione di Liga non sottovalutate il baby talento del Real Madrid: 94 di velocità, 92 di accelerazione e 90 di agilità. Provate a prenderlo.

Gelson Martins - Una belva assoluta, acquistabile a un prezzo piuttosto contenuto. 94 in velocità e agilità, 95 in accelerazione, senza contare l'86 alla voce dribbling e le 5 stelle skills. Il giocatore giusto per dare il tormento ai vostri avversari.

Kondogbia - Il prezzo è alto, ma la resa lo è ancora di più: l'ex Inter abbina forza (91), fisico (88) e difesa (83) a una potenza tiro di 86. I suoi valori base sono tutti sopra il 70, un must have per il centrocampo.

Theo Hernandez - Non sarà campione del Mondo come il fratello Lucas, ma su FUT vale tanto quanto. Non ha solo un 92 di velocità, attributo fondamentale per un terzino, ma anche una buona fisicità (77) e forza (81). Da segnalare anche il 73 di difesa e dribbling.

Capa - Tra i migliori terzini destri di Spagna a prezzo contenuto: 84 di velocità, 80 di forza e buoni valori difensivi. Per iniziare è la soluzione ideale.

Muriel - In attesa di puntare sui mostri sacri della Liga, il colombiano del Siviglia vi regalerà qualche gioia: 90 in velocità, 86 in accelerazione e buoni valori di tiro. La vera differenza la fanno però l'85 in agilità e dribbling e l'80 in forza.

Williams - Tra i giocatori più 'buggati' dell'intero gioco: 93 di velocità complessiva con 85 di forza: una vera freccia sulla destra con buona agilità e 85 in potenza tiro.

Promes - Il prezzo non è ancora accessibile per tutti, ma l'esterno olandese è un vero e proprio 'crack' di questo nuovo FIFA: altissima velocità, grande agilità e finalizzazione ne fanno una freccia letale sulla fascia.

Semedo - Il terzino portoghese del Barcellona torna tra i 'buggati' di questa nuova edizione: 92 di velocità e 88 di agilità ne fanno un attaccante aggiunto in certe fasi del match.

Rodrigo - Tra gli attaccanti più completi del campionato spagnolo a prezzo contenuto: grande velocità unita ai buoni valori al tiro e in dribbling. Schierabile sia da prima che da seconda punta.

Ben Yedder - Il francese del Siviglia è tra i più completi a prezzo di scarto: veloce, molto tecnico nel dribbling e dotato di buona finalizzazione.

BUGGATI BUNDESLIGA FIFA 19

Akanji - Il centrale del Borussia Dortmund domina in velocità con un notevole 80: l'81 in contrasto e forza fisica ne fanno un 'must have' del campionato tedesco.

Upamecano - La versione più fisica di Akanji: perde qualcosa in accelerazione ma recupera con un notevole 89 in forza e 84 in contrasto.

Gbamin - Mediano di riferimento nelle low cost: velocità, valori difensivi e gran fisico. Con pochissimi crediti vi portate a casa il Bakayoko di Bundesliga.

Delaney - Pochi giocatori presentano valori sopra i 70 in tutte le statistiche: il nuovo centrocampista del Borussia Dortmund è uno di questi. Mezz'ala completa per qualsiasi esigenza. Spicca il 92 in resistenza.

Rebic - L'attaccante croato abbina velocità a forza fisica: discreta finalizzazione e buon dribbling ne fanno uno dei giocatori più completi a cifre modeste.

Plea - Il giocatore del Gladbach presenta 81 di velocità e 80 di fisico: un mix bestiale considerando anche l'ottima abilità in dribbling e in fase di passaggio.

Gnabry - Se pensate a una formazione di Bundesliga non potete fare a meno dell'esterno del Bayern Monaco: velocissimo e dotato di grande agilità, ottimo anche in fase di conclusione.

Bellarabi - In campo aperto potete affidargli la vostra partita: velocissimo, agilissimo, ma anche pronto a scoccare il tiro dalla distanza se la cisrcostanza lo richiede.

BUGGATI LIGUE 1 FIFA 19

Depay - Non è per tutte le tasche ma vale ogni singolo credito: nonostante una statura non elevata fa sentire il fisico con il suo 80 di forza, che abbinato ad una gran velocità e agli ottimi valori in dribbling ne fa uno degli esterni di Ligue 1 più letali. Spicca anche l'87 in potenza tiro.

Dembele M. - Il centravanti del Lione presenta 84 in velocità, 79 in accelerazione e un fisico possente: 86 in forza fisica e 81 di elevazione per un giocatore già ben strutturato.

Rafael - Se puntate un terzino destro, puntate l'esterno del Lione. Non solo grande velocità e dribbling, ma anche ottima fisicità: imperdibile.

Rabiot - Il talento del PSG si presenta come uno dei centrocampisti più completi per questo Ultimate Team: non è velocissimo, ma fa sentire il suo fisico e abbina buoni valori difensivi e in dribbling.

Ndombele - Per molti è il 'nuovo Kante' della Ligue 1: 84 in accelerazione per un mediano che abbina discreti valori difensivi a ottimi valori in dribbling e agilità. Una mezz'ala per qualsiasi esigenza.