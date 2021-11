FIDELIS ANDRIA-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Quarto derby stagionale per il Bari. La compagine capolista del Girone C del campionato di Serie C, dopo aver già affrontato Monopoli, Foggia e Virtus Francavilla, nel 15° turno del torneo sarà infatti protagonista sul campo della Fidelis Andria.

La compagine guidata da Michele Mignani si presenterà all’appuntamento forte della vittoria per 2-0 ottenuta nell’ultima uscita contro la Vibonese e soprattutto dei 30 punti in classifica frutto di nove successi, tre pareggi e due sconfitte, che le consentono di precedere Palermo e Monopoli di quattro lunghezze.

Più complicato è invece stato il cammino dei Federiciani che occupano attualmente la penultima posizione in classifica con 12 punti (a +3 sulla Vibonese e a braccetto con il Messina), ma che son staccati di appena due lunghezze da quella zona che varrebbe la salvezza. Per gli uomini di Ginestra sono sin qui state tre le vittorie nel torneo, l’ultima delle quali nell’ultima uscita sul campo della Paganese, a fronte di tre pareggi e otto sconfitte.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Fidelis Andria-Bari dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO FIDELIS ANDRIA-BARI

Fidelis Andria-Bari, sfida valida per il 15° turno del Girone C del campionato di Serie C, si disputerà domenica 21 novembre 2021 allo stadio Degli Ulivi. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 17,30.

DOVE VEDERE FIDELIS ANDRIA-BARI IN TV

Fidelis Andria-Bari sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports. Coloro che sono abbonati alla piattaforma potranno quindi seguire la sfida su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app.

Il match del Degli Ulivi sarà inoltre trasmesso dall’emittente satellitare Sky, più precisamente sul canale 253.

Un’alternativa in chiaro è rappresentata da Antenna Sud. I residenti in Puglia potranno quindi seguire la contesa sul canale 13 del digitale terrestre.

FIDELIS ANDRIA-BARI IN DIRETTA STREAMING

Fidelis Andria-Bari sarà trasmessa come di consueto anche in streaming. Coloro che sono abbonati a Eleven Sports potranno seguire il match su tablet e smartphone collegandosi con l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android, o il alternativa su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Per gli abbonati Sky, sarà invece possibile seguire la gara attraverso Sky Go.

I residenti all’estero potranno inoltre seguire il derby di Puglia attraverso 196 Sports.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA-BARI

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Dini; Lacassia, Venturini, Sabatino; Casoli, Casoli, Bonavolontà, Di Noia, Carullo; Tulli, Bubas.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Ricci; Maita, Di Gennaro, Scavone; Botta; Antenucci, Cheddira.