Festa dei tifosi dell'Algeria in Francia, si scatena il caos: morta una donna

I tifosi dell'Algeria in Francia hanno festeggiato la semifinale di Coppa d'Africa, ma si sono registrati caos e atti vandalici. Morta una donna.

Dopo aver battuto la ai rigori ai quarti di finale, l' sogna la vittoria in Coppa d'Africa che manca da 29 anni. I festeggiamenti però si sono spinti oltre. Soprattutto in .

Tantissimi tifosi algerini ieri dopo la partita, terminata intorno alle 21, sono scesi in strada nelle principali città francesi. A Parigi gli Champs Elysées sono stati invasi dai tifosi a piedi e in auto.

Tra chi festeggiava in modo pacifico, si sono registrati anche diversi atti vandalici. Alcune vetrine sono state sfondate e in alcuni negozi sono stati commessi diversi furti, uno in uno store Ducati.

L'intervento della polizia è stato necessario: sono stati fermati 30 algerini, mentre 20 sono stati gli agenti leggermente feriti negli scontri. Diversi quartieri e strate della capitale sono stati bloccati.

L'episodio più grave si è registrato a , dove un tifoso durante un carosello in auto ha travolto una famiglia. Morta una donna, due minori in ospedale, tra cui un neonato in condizioni gravi.