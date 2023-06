Ferrero torna nel calcio? L'ex presidente della Sampdoria è vicino alla Ternana

L'ex presidente della Samp, dopo essere stato avvistato a Perugia, sembra vicino all'ingresso nella nuova Ternana, dopo le dimissioni di Bandecchi.

Stefano Bandecchi non è più il presidente della Ternana. L'ormai ex patron si è dimesso per incompatibilità dopo essere stato eletto sindaco della città umbra. Due incarichi, quello di sindaco e quello di presidente, che non potevano essere ricoperti allo stesso tempo, motivo per cui Bandecchi ha dovuto rinunciare alla squadra rossoverde.

Il nuovo proprietario del club di Serie B dovrebbe essere, dopo il closing previsto per metà luglio, Nicola Guida, proprietario della casa farmaceutica Pharmaguida.

Con Guida però, tornerebbe nel mondo del calcio anche un nome noto alle vicende sportive e non degli ultimi anni, Massimo Ferrero.

Secondo quanto riportato da tag24.it, voce autorevole in quanto di proprietà dello stesso Bandecchi, Ferrero sarebbe stato avvistato in visita all'università Niccolò Cusano (sempre di proprietà di Bandecchi).

La visita in Umbria segue di pochi giorni l'avvistamento a Perugia. L'ex presidente della Sampdoria era stato avvicinato da un ultras dei biancorossi che lo ha avvertito minacciosamente, fuori dallo stadio Renato Curi, dicendogli "qui non siamo a Genova".

Ora, dopo questo alterco, arriva la notizia di un ingresso nella Ternana: si concretizzerà?