Ferrero su Giampaolo al Milan: "Non trattengo chi non ama la Sampdoria"

La potrebbe vivere una fase di rinnovamento, anche se parziale. Almeno a sentire Massimo Ferrero, che ha commentato la situazione della panchina doriana e di Fabio Quagliarella.

A margine dell'evento 'Football Leader' a , il presidente blucerchiato ha spiegato la situazione di Marco Giampaolo. Secondo le voci il tecnico sarebbe a un passo dal e il numero uno del club genovese ha affermato di non voler trattenere chi non vuole restare.

"Col mister ci siamo visti e parlati. Ha un anno di contratto con noi, adesso è in vacanza, ci vediamo lunedì e capiamo se le nostre strade continueranno. Se dovessero farlo, ne sarei lieto. Se vorrà andare in altri lidi, non posso trattenere una persona che non ama la Sampdoria e non vuole stare nel mio club. La buonuscita? La chiedono gli uscieri... Il Milan dovrebbe chiamarmi, il settimo comandamento dice di non desiderare la donna altrui. Pioli? Non faccio nomi, sarebbe scorretto parlare di un altro allenatore, chiedetemelo martedì".