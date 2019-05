Ferrero chiama De Rossi alla Sampdoria: "Ne abbiamo parlato in treno"

Il futuro di De Rossi dopo la traumatica rottura con la è ancora tutto da scrivere, ma in c'è chi farebbe ponti d'oro per averlo nella sua squadra.

Massimo Ferrero, noto tifoso della Roma, intervistato da 'Il Corriere dello Sport' ammette che De Rossi alla è più di un'idea.

Quindi il presidente blucerchiato spiega perché vorrebbe De Rossi a Genova.

"Fa parte di quella categoria di calciatori in estinzione, come Quagliarella. Anche di lui dicevano che era finito, invece sta facendo il più bel campionato della sua carriera. Insieme con De Rossi farebbero grandi cose. Daniele può risolvere una partita con un goal o con una giocata. E’ un campione, non si discute. Certi giocatori non dovrebbero smettere mai, guardate Pellissier".