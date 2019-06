Ferrara risarcito: diffamato ai tempi di Calciopoli

Ciro Ferrara è stato risarcito in tribunale, dopo essere stato accusato di far parte di Calciopoli. Il giudizio di primo grado è stato infatti ribaltato dalla Corte d'Appello di , che ha riconosciuto all'ex giocatore della un risarcimento di 50.000 euro. Più gli interessi e le spese legali.

Ferrara è stato giudicato innocente in queste ore: il fatto risale al maggio del 2006, quando Calciopoli cominciò a venire fuori. Allora vennero pubblicati degli articoli diffimatori nei confronti di Ferrara, in quei mesi vice-allenatore di Lippi al Mondiale vinto dalla truppa azzurra.

I giudici, come riporta La Gazzetta dello Sport, hanno riconosciuto che Ferrara era estraneo alla cosa:

"Non centrava con fatti non verificati e non veritieri che esulano il diritto di cronaca: Ferrara mai è stato sentito da procure neanche come testimone o persona informata".