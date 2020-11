Ferencváros-Juventus, infortunio per Ramsey: esce al 52'

Il centrocampista gallese si è fermato, per un problema di natura muscolare, ed ha chiesto il cambio al 52': al suo posto McKennie.

Altro problema in casa e sempre per Aaron Ramsey: il centrocampista gallese ha accusato un problema di natura muscolare nel secondo tempo, chiedendo praticamente subito il cambio ad Andrea Pirlo.

Aveva difficoltà a camminare, con i medici che hanno provato a massaggiarlo, senza però grandi risultati. Andrea Pirlo lo ha sostituto per Mckennie, mentre il gallese era scuro in volto.

Si tratta dell'ennesimo problema fisico per Ramsey, che nonostante sia un giocatore chiave per Pirlo, ricade sempre in questo tipo di problemi che lo mettono fuori causa per la Juventus.

Adesso sarà fondamentale per Pirlo capire i tempi di recupero di questo nuovo infortunio per l'ex centrocampista dell' .