Fenomeno Mbappé: è il primo a segnare 9 goal ai Mondiali prima dei 24 anni

Cinque goal in questa edizione, quattro nel 2018: Kylian Mbappé è nella storia dei Mondiali e guida la Francia verso un altro successo.

Negli ultimi quindici anni siamo stati spettatori del duopolio Messi-Cristiano Ronaldo, semplicemente i più forti di tutti: un testa a testa che, con l'avanzare inesorabile del tempo, sta lasciando spazio al nuovo che avanza, o meglio che fa terra bruciata ad ogni suo passaggio. Signore e signori, Kylian Mbappé.

C'erano pochi dubbi sul fatto che potesse essere l'uomo copertina della Francia in questi Mondiali dopo 'l'antipasto' offerto in terra russa quattro anni e mezzo fa: quattro goal che, uniti ai cinque dell'attuale edizione qatariota, fanno un totale di nove. Un record di precocità, poiché nessuno prima d'ora era riuscito a raggiungere questo traguardo prima dei 24 anni d'età.

Mbappé soffierà sulle candeline il prossimo 20 dicembre, esattamente due giorni dopo la finale: il secondo titolo mondiale consecutivo sarebbe il regalo perfetto per festeggiare ed entrare dritto nella leggenda, dove ad attenderlo c'è un posto accanto ai mostri sacri del passato, seduti ad un tavolo con una sedia libera che aspetta soltanto di essere occupata.

Per comprendere la straordinarietà del rendimento del fuoriclasse del PSG, basta anche quest'altro dato: 9 goal ai Mondiali come i massimi marcatori dell'Italia in questa competizione, ossia Roberto Baggio, Paolo Rossi e Christian Vieri, tutti in procinto di essere sorpassati alla velocità della luce, quella a cui ci ha ormai abituati il classe 1998 in campo e nella gestione dei primati personali, costantemente riaggiornati.

Definirlo l'uomo più determinante della squadra di Deschamps appare alquanto riduttivo: in Qatar, secondo quanto riportato da 'Opta', ha già preso parte a sette goal transalpini (compresi due assist) su un totale di nove, praticamente il 77%; inoltre pare trovarsi particolarmente a proprio agio nella fase ad eliminazione diretta: sono cinque le reti in questione, con Mbappé secondo soltanto a Pelé in quanto a precocità (il brasiliano ci riuscì a soli 17 anni e 249 giorni nel 1958).

Nessun francese, prima di lui, aveva segnato almeno quattro goal in due Mondiali differenti: nemmeno il grande Just Fontaine, che i suoi 13 li aveva realizzati nella sola edizione del 1958.

Nella classifica all time dei marcatori della Francia, è appena arrivato il sorpasso ad un certo Zinedine Zidane: con 33 goal in 63 apparizioni, Mbappé vanta una media migliore (0,52 contro 0,44) anche rispetto a Olivier Giroud, da pochissimo diventato il re dei bomber con 52 sigilli, uno in più di Thierry Henry. Di questo passo, il record della punta del Milan (12 anni più vecchio di Mbappé e insidiato anche da Griezmann e Benzema, rispettivamente a quota 42 e 37) è a serio rischio ancor prima della disputa dei prossimi Mondiali, ai quali difficilmente il classe 1986 parteciperà.

La grandezza di Mbappé sta proprio nella consapevolezza di avere tra le proprie mani non soltanto il presente, ma anche e soprattutto il futuro: uno o più Palloni d'Oro sembrano davvero il minimo per suggellare al meglio tale superiorità, sulla scia degli illustri predecessori che si stanno già defilando per lasciargli onori ed oneri. Perché, fermare un treno in piena corsa e alla massima velocità, è del tutto impossibile.