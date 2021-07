Felipe Anderson torna alla Lazio: visite mediche e ufficialità vicina

Quattro anni dopo l'addio, Felipe Anderson torna in Serie A come rinforzo di qualità per Sarri: quadriennale, tre milioni al West Ham.

Felipe Anderson è veramente ad un passo dal ritorno ufficiale alla Lazio. Il giocatore brasiliano, infatti, sarà uno dei primi rinforzi per il team di Maurizio Sarri, intenzionato a dire la sua in maniera importante sia nella Serie A 2021/2022, sia in Coppa Italia ed Europa League.

Visite mediche nella giornata di martedì per Felipe Anderson, nuovamente alla Lazio, quasi in maniera ufficiale, quattro anni dopo l'addio a Roma per accettare la proposta della Premier League e in particolare del West Ham, squadra da cui i biancocelesti lo acquisteranno per circa 3 milioni, più il 50% della futura rivendita.

Dopo le visite mediche, il ritiro di Auronzo di Cadore per Felipe Anderson, pronto a ritrovare alcuni vecchi compagni come Ciro Immobile e Stefan Radu. Per il brasiliano, praticamente annunciatosi su Twitter come rinforzo biancoceleste con un "Ciao Lazio", seguito da un cuore biancoceleste, pronto un quadriennale fino al 2025.

Nella scorsa stagione Felipe Anderson ha giocato in prestito con il Porto, senza però riuscire ad essere protagonista: con il West Ham, invece, tre annate in discesa verticale, vista una prima esaltante con nove reti in Premier, e due senza gloria o giocate di classe.

Ora, a 28 anni, nuovamente la Lazio, dove ha lasciato un ricordo grandioso grazie a cinque stagioni tra Serie A ed Europa League, in cui ha fornito assist in gran quantità, riuscendo a segnare anche 34 reti; portandosi anche a casa la Supercoppa Italiana del 2017.

Rispetto al passato, Felipe Anderson non ritroverà in panchina Simone Inzaghi, passato da qualche settimana a ricoprire il ruolo di allenatore alla Lazio. Ci sarà Sarri, passato dalla Premier League alla guida del Chelsea e avversario del brasiliano nel 2018/2019.

Nelle due gare inglesi tra Sarri e Felipe Anderson, un successo per il tecnico e un pareggio. Non ha avuto fortuna contro di lui: ora proverà ad avere fortuna con lui.