Dramma in Argentina: Federico Potarski ucciso da un colpo alla testa mentre lavorava come autista per Uber

Il difensore argentino cade vittima di un agguato da parte di due criminali che volevano rubargli l'auto. Era a lavoro come autista di Uber.

Il calcio argentino è sotto shock. Federico Potarski, calciatore 29enne del Berazategui, è stato colpito alla testa da un proiettile mentre tentavano di rubargli l'auto a San Justo.

Il calciatore, che per arrotondare si manteneva facendo l'autista per Uber, è caduto in un'imboscata di due malviventi. Questi ultimi, ai cenni di resistenza mossi da Potarski, hanno reagito sparandogli alla testa.

Il difensore del Berazategui è stato immediatamente portato in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare per i medici che lo hanno soccorso.

La polizia ha aperto un fascicolo d'indagine per risalire ai malviventi e sul luogo del delitto ha ritrovato un bossolo di una calibro 9 a pochi centimetri dall'auto del calciatore..

Federico Potarski si era unito al Berazategui lo scorso gennaio, dopo aver giocato all'Almirante Brown e al Liniers.