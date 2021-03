Farioli è il nuovo allenatore del Karagümrük: ha solo 31 anni

Manca solo l'annuncio ufficiale, ma il giovane italiano Farioli è stato scelto dal Karagümrük, pieno zeppo di vecchie conoscenze della Serie A.

Continua ad espandersi la colonia di allenatori italiani presenti all'estero. Ma questa è addirittura la prima esperienza. Stiamo parlando di Francesco Farioli che, in attesa dell'ufficialità, diventa ufficiosamente primo allenatore del Karagümrük, come riportato da 'Fanatik'.

Ex collaboratore di De Zerbi al Sassuolo, quest'anno assistente nello staff tecnico dell'Alanyaspor: Francesco Farioli firma per la sua avventura d'esordio in qualità di primo allenatore. Guiderà il Karagümrük, squadra che milita nella prima divisione turca e che attualmente si posiziona all'ottavo posto della classifica.

Per chi non lo sapesse, il Karagümrük è una sorta di colonia di ex calciatori della Serie A in Turchia, alcuni dei quali proprio italiani. Questi i giocatori ex Serie A che Farioli troverà: Emiliano Viviano, Ervin Zukanovic, Lucas Biglia, Andrea Bertolacci, Cristobal Jorquera, Lucas Castro e Fabio Borini.

Francesco Farioli, talento in rampa di lancio tra i nostri allenatori, cercherà l'exploit con il Karagümrük in Turchia.