Farioli lascia l'Alanyaspor, è ufficiale: l'addio dopo la sconfitta col Galatasaray

Il ko in amichevole, con tanto di primo goal turco di Zaniolo, ha segnato l'addio di Francesco Farioli: decisivo il ridimensionamento del club.

Alla faccia della presunta 'complicità' che dovrebbero avere gli italiani all'estero. In Turchia Nicolò Zaniolo segna al debutto il suo primo goal con la maglia del Galatasaray e, di fatto, contribuisce a provocare uno scossone nella carriera di un connazionale: Francesco Farioli e l'Alanyaspor, infatti, si sono detti ufficialmente addio. Come si legge sul sito del club, il divorzio è avvenuto in maniera consensuale.

"Ci siamo lasciati di comune accordo con il nostro tecnico Francesco Farioli".

Il presidente Hasan Cavusoglu, ha congedato con parole dolcissime sia Farioli che il suo staff consegnando anche una targa all'allenatore.

"Gli auguro il meglio per il futuro. Durante il suo incarico, Farioli e i suoi collaboratori hanno sempre voluto praticare un bel calcio e hanno portato calciatori giovani. Grazie a questa crescita, il club ha raggiunto il quinto posto in classifica nella Super League e le semifinali di Coppa. Li ringraziamo per il loro lavoro, per la loro professionalità e la loro perseveranza".

Il ko contro i giallorossi non è stato che la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Del resto non si trattava che di un'amichevole, in attesa del ritorno del campionato, stoppato per il tremendo terremoto che ha colpito il paese nelle scorse settimane.

Il divorzio tra Farioli e l'Alanyaspor, dov'era tornato nel dicembre del 2021 dopo aver allenato anche il Fatih Karagumruk, è il culmine di un qualcosa che in realtà da lontano: dal quinto posto della scorsa stagione, per la precisione, un piazzamento da record (mai il club era arrivato così in alto in campionato) che il tecnico italiano sentiva di non poter più migliorare né avvicinare.

L'Alanyaspor, alle prese con problemi economici, è stato costretto a lasciar partire i migliori giocatori della rosa. Tra questi gli attaccanti Famara Diedhiou ed Emre Akbaba, rispettivamente 11 e 10 goal nel 2021/22, il primo ceduto in prestito al Granada e il secondo rientrato per fine prestito al Galatasaray (ma oggi milita da Vincenzo Montella, all'Adana Demirspor).

Non a caso la squadra di Farioli è oggi ben lontana dai fasti dello scorso campionato: dopo 22 giornate ha collezionato appena 25 punti, frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. La zona retrocessione dista solamente tre punti.

Ecco perché il rapporto tra Farioli e l'Alanyaspor, seppur col sorriso, si è esaurito. Nelle prossime ore è attesa la nomina del sostituto che dovrebbe essere il sessantunenne Ersun Yanal, ex Antalyaspor.

Negli scorsi mesi Farioli era stato avvicinato ad alcune panchine di Serie A, tra cui quella dello Spezia, alla ricerca di un nuovo comandante dopo l'addio di Thiago Motta. Ma non se n'è mai fatto nulla. A nemmeno 34 anni, e con un'intera carriera davanti a sé, un ritorno in Italia potrebbe diventare presto uno scenario più concreto che mai.