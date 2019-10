Faringite per Fabian: rischia di saltare Norvegia-Spagna

Fabian Ruiz a rischio per Norvegia-Spagna: il centrocampista del Napoli è alle prese con una faringite che potrebbe estrometterlo dal match di sabato.

Fabian Ruiz nelle prime 9 partite del edizione 2019/20 è stato tra gli intoccabili di Carlo Ancelotti. Il centrocampista spagnolo ha saltato soltanto la partita contro il in casa, in tutte le altre gare ha giocato gli interi 90 minuti.

Anche Robert Moreno, selezionatore della nazionale spagnola, avrebbe voluto sfruttare l'ottimo momento dell'ex Betis a livello fisico. Il centrocampista del Napoli, però, potrebbe non essere a disposizione di Norvegia- .

A mettere k.o. il centrocampista sarebbe una faringite che lo può estromettere dalla partita di sabato sera a Oslo. Era nei piani del Ct per averre una maglia da titolare, ma il problema occorso nelle ultime ore sembra poter cambiare le prospettive.

Come lui, da valutare è anche la condizione di Ceballos, il cui rientro sembra però più realistico. Per Fabian Ruiz invece c'è il rischio di essere a disposizione solo per la trasferta in del 15 ottobre.

Le sue condizioni andranno valutate di giorno in giorno. Con il Napoli di Carlo Ancelotti spettatore interessato. Gli azzurri affronteranno il in casa al rientro dalla sosta: la presenza del classe 1996 sarà da confermare nei prossimi giorni.