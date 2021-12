Farias si separa dal Cagliari: ufficiale la risoluzione del contratto

Una notizia nell'aria da qualche tempo è diventata ufficiale: Diego Farias non è più un giocatore del Cagliari. Il club rossoblù ha comunicato sui propri canali ufficiali la risoluzione consensuale del contratto tra il giocatore e la società sarda.

Farias era arrivato al Cagliari nell'estate del 2014, risultando determinante soprattutto per il ritorno in Serie A dei sardi nella stagione successiva segnando 14 goal in 34 partite. In Sardegna era rimasto per altri due anni e mezzo, impreziositi da 11 reti in 64 apparizioni.

Nel gennaio 2019, il Cagliari ha deciso di puntare su altri profili per l'attacco cedendo Farias in prestito all'Empoli. Le due annate successive sono coincise con altre due esperienze in prestito, rispettivamente al Lecce e allo Spezia.

Quest'estate Farias è tornato al Cagliari, scendendo in campo però solo 4 volte e mai dal primo minuto. Non rientrando nei piani del tecnico Walter Mazzarri, l'attaccante ha deciso di congedarsi dalla società rossoblù.

A partire dai prossimi giorni dunque, Farias sarà libero di accasarsi ad un'altra squadra sperando di giocare di più rispetto agli ultimi mesi a Cagliari.