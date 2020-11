Fantacalcio, le ultime: Callejon e Caputo non convocati, torna Pellegrini

Caputo e Callejon non sono ancora recuperati, fuori per l'ottava giornata. Pellegrini partirà dalla panchina, altro no per Eriksen.

Infortuni, squalifiche e Covid: tutte le ultime novità dalla in chiave Fantacalcio, in vista delle gare della domenica valide per l'ottavo turno.

Niente da fare, Francesco Caputo non giocherà l'ottava giornata di Serie A. Il bomber del non è stato nemmeno convocato da De Zerbi per la sfida contro il . Non solo il principale attaccante dei neroverdi out per un problema agli adduttori, non sarà della sfida neanche Defrel.

José Maria Callejon ha avuto il coronavirus e l'ha superato, ma non è ancora in condizione per scendere in campo. Per questo motivo Prandelli, tornato alla al posto di Iachini, ha dovuto lasciarlo fuori dalla lista dei convocati per il match contro il . Al suo posto giocherà probabilmente Kouamé.

Il tampone è negativo, Lorenzo Pellegrini ci sarà contro il . Il centrocampista della è nuovamente pronto a scendere in campo, ma l'aver contratto il coronavirus l'ha fermato per qualche giorno: tradotto, condizione non al meglio e probabile inizio dalla panchina, per poi entrare a gara in corso.

Come far sbocciare Eriksen all' ? Difficile dirlo, e a questo punto le sue chances in nerazzurro si riducono ulteriormente, dopo le parole di Conte. Sarà ancora panchina:

"Lui come play basso alla Pirlo? Secondo me no, assolutamente. E' un ruolo che penalizzerebbe troppo il calciatore. Christian ha una dote importante, ha un calcio di destro e sinistro importante. Se la migliore dote gliela togli, e lo metti davanti alla difesa, lo snaturi totalmente".

Dopo aver sbagliato il rigore nell'ultima gara, Zlatan Ibrahimovic aveva evidenziato di voler lasciare un eventuale nuovo penalty al compagno Franck Kessiè. Una possibilità confermata da Bonera in conferenza:

"Lo ha detto Ibra, alzo le mani, se lo ha detto lui il rigorista sarà Franck".

Salgono a quattro i giocatori positivi tra i granata, dopo i due annunciati venerdì. Anche in questo caso si tratta di giocatori di ritorno dalle proprie Nazionali, ma il non ha rivelato i loro nomi.