Fantacalcio, Serie B in campo l'1 maggio ma i giornali non escono: niente voti su 'Gazzetta'

La giornata di Serie B si è giocata l'1 maggio ma il giorno dopo i giornali non erano in edicola. Niente voti su 'La Gazzetta dello Sport'.

La Serie B non si ferma mai, neppure l'1 maggio. La trentaseiesima giornata si è infatti giocata regolarmente e per intero nonostante la Festa del Lavoro.

Il giorno dopo però, come sempre, i giornali sportivi non sono usciti proprio a causa della festività e dunque neppure le pagelle necessarie a chi gioca al Fantacalcio di Serie B.

Pagelle che 'La Gazzetta dello Sport' non ha pubblicato neanche il 3 maggio, a differenza di quanto fatto da 'Il Corriere dello Sport' e 'Tuttosport'.

A questo punto per risolvere il rebus Fantacacio ogni Lega si baserà sul proprio regolamento, due le possibili soluzioni: una è quella di fare saltare l'intera giornata, come solitamente avviene in casi simili, l'alternativa sarebbe utilizzare i voti pubblicati da uno degli altri due quotidiani sportivi.