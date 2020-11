Fantacalcio, due casi in Milan-Verona: goal di Zaccagni e Kessié o autoreti?

I più classici dei casi goal/autogoal in Milan-Verona. Due le situazioni da valutare in ottica fantacalcio: Zaccagni-Calabria e Kessé-Magnani.

L’ultima sfida del settimo turno di campionato, ovvero -, ha lasciato in eredità due casi potenzialmente molto importanti in ottica fantacalcio.

Due dei goal della partita, rappresentato le classiche situazioni nelle quali è lecito chiedersi se si tratta di reti o di autoreti.

Il primo ha per protagonista Zaccagni e Calabria. Al 19’, il centrocampista del Verona ha calciato dal limite un pallone diretto verso lo specchio della porta difesa da Gianluigi Donnarumma, ma prima di varcare la linea, la sfera è stata deviata in maniera evidente da Calabria. Al momento, sul sito della Lega Serie A la cosa è stata archiviata come autorete ed anche Fantacalcio.it, uno degli strumenti maggiormente utilizzati dai fantallenatori, parla di malus per il difensore del Milan e non di bonus per il giocatore gialloblù. Per la Gazzetta dello Sport invece, al momento è goal di Zaccagni.

Il secondo caso al 27’, quando il Milan, sotto 2-0, ha accorciato le distanze. Su un pallone crossato dalla destra da Saelemaekers si è fiondato Kessié che ha calciato di sinistro al volo trovando la via della rete. Anche in questo caso, prima di varcare la linea, la sfera è stata deviata da un difensore avversario: Magnani.

In questo caso, tutti sono concordi nell’assegnare, almeno per il momento, un malus al giocatore ospite.

Come di consueto, solo le ore successive al triplice fischio finale diranno quali sono le decisioni definitive prese.