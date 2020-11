Fantacalcio, le ultime - Belotti pronto, Ribery recupera

L'Inter potrebbe contare su Brozovic nel prossimo turno, Belotti e Ribery nuovamente a disposizione: le ultime novità per il fantacalcio.

La prossima giornata di Fantacalcio si presenta problematica a causa dei numerosi problemi fisici di tanti importanti giocatori. Ecco le principali novità in vista del nono turno.

Dopo aver saltato la sfida contro l' in campionato e l'Entella in Coppa , il Gallo Belotti sarà a disposizione per la sfida contro la , come evidenziato dal vice di Giampaolo, Conti:

"Andrea sta bene, lo stiamo ricaricando per la gara contro la Sampdoria. Ci sarà dalla prossima partita e sarà il nostro fiore all’occhiello".

Negativo al coronavirus, il centrocampista croato potrebbe fare in tempo ad essere convocato per la sfida contro il , se dovesse riuscire ad effetturare l'iter necessario essenziale dopo aver contratto il covid ed esserne usciti.

Il campione francese ha svolto la seduta in gruppo con il resto dei compagni e dovrebbe dunque tornare a disposizione per il nono turno di dopo aver rimediato un problema muscolare nella gara persa contro il .

Protagonista del Sassuolo in questa prima parte di stagione, Berardi difficilmente potrà essere in campo nella sfida contro l'Inter: ha svolto nella giornata odierna lavoro differenziato e il match contro i nerazzurri si giocherà già sabato.Alla pari di Berardi, anche Caputo non sembra essere pronto a recuperare per la gara contro l'Inter: ancora lavoro differenziato per il problema agli adduttori che ha costretto De Zerbi a rinunciare all'ex nell'ultimo turno di campionato.L'attaccante argentino è stato costretto a saltare la sfida di contro il , ma dovrà dire addio anche alla partita contro e probabilmente Verona, stavolta in A. La speranza è quella di averlo, in caso di negatività al coronavirus, per il match contro l'Inter dell'undicesimo turno.