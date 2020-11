Fantacalcio, le ultime: diverse settimane di stop per Pjaca, da valutare Osimhen

La Juventus torna a contare su Alex Sandro e De Ligt, ma sono da valutare le condizioni di Bonucci. Pezzella e Gosens potrebbero rientrare.

Infortuni, squalifiche e Covid: tutte le ultime novità dalla in chiave Fantacalcio.

La recupera De Ligt e Alex Sandro, ma da Corveciano arrivano notizie di un Bonucci non al meglio. La potrebbe ritrovare Pezzella, il perde Pjaca per alcune settimane. Osimhen esce malconcio dalla sfida con la sua e le sue condizioni potrebbero essere da valutare.

Qualche dubbio sulle condizioni del centrale della . Non ha preso parte all’ultimo allenamento a Coverciano della Nazionale a causa di un problema muscolare e potrebbe non scendere in campo contro la . Dovrebbe comunque riuscire a rientrare dopo la sosta.

L'esterno era finito in tribuna contro la a causa di un affaticamento muscolare non ancora superato. Resta da capire se Chiesa risponderà alla convocazione della Nazionale. Le sue condizioni comunque non preoccupatno particolarmente.

Le buone notizie per la Juventus arrivano dal difensore olandese che è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e sarà a disposizione contro il , Stesso discorso per Alex Sandro, fermo da metà settembre per un problema muscolare. Anche lui è ormai prossimo al rientro.

L’esterno dell’ è stato costretto a fare i conti con un problema al polpaccio. Dopo qualche giorno in ritiro con la sua Nazionale, ha fatto ritorno a Bergamo per continuare il percorso di recupero. Al momento è ancora in dubbio la sua presenza nel prossimo match contro lo .

Infortunio per il difensore del durante - Under 21. Il centrale ha chiesto il cambio per un problema muscolare all'inguine. Le sue condizioni andranno valutate meglio nei prossimi giorni con gli esami del caso.

L’attaccante del è uscito malconcio da Nigeria-Sierra Leone. E’ stato sostituito al 78’ per un probabile problema al polso ed ora le sue condizioni sono da valutare.

Nelle scorse settimane si è sottoposto ad un intervento di pulizia alla caviglia ed il suo ritorno in campo sembra ormai ad un passo. Per lui si era parlato della possibilità di un rientro contro il , ma ogni discorso potrebbe essere anticipato già alla prossima sfida di campionato con il .

L’attaccante croato del Genoa è alle prese con una lesione muscolare che gli impedirà di essere a disposizione al ritorno in campo dopo la sosta. Per rivederlo a disposizione di Maran bisognerà attendere con ogni probabilità la prima settimana di dicembre. In campionato dovrebbe quindi saltare e .

Nuovo allarme Sanchez all' . L'attaccante ha abbandonato l'ultima seduta di allenamento del a causa di un fastidio muscolare, anche se il CT Rueda ha tranquillizzato tutti sulle condizioni del Nino Maravilla: "Si trascina un fastidio, ieri ha terminato anzitempo l'allenamento per precauzione e oggi è stato visitato alla Clínica Meds, dove qualsiasi situazione complessa è stata esclusa".

Brutte notizie per il Verona dal ritiro della Nazionale, si è fermato Zaccagni , grande protagonista in questo inizio di stagione. L'attaccante ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. La speranza di Juric è quella di recuperarlo in tempo per la prossima gara che vedrà gli scaligeri affrontare