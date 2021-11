Faivre chiama il Milan: "Per imporsi lì bisogna prepararsi in anticipo"

Romain Faivre lancia messaggi d'amore al Milan. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Brest ha parlato dell'interessamento dei rossoneri nei suoi confronti la scorsa estate.

"Quando ti chiama Maldini, una leggenda, ti senti valorizzato e hai voglia di far tutto per andare al Milan. Fa favvero piacere sapendo che la mia carriera è iniziata di fatto solo la scorsa stagione. Per imporsi in squadre come il Milan bisogna prepararsi in anticipo.