Fagioli finisce ko: frattura della clavicola, verrà operato

Il centrocampista della Juventus era uscito in barella durante la partita contro il Siviglia. Si profila uno stop di 2-3 mesi.

I timori della vigilia sono purtroppo stati confermati. L'infortunio occorso a Nicolò Fagioli durante il primo tempo di Siviglia-Juventus è serio e lo terrà lontano dai campi per alcuni mesi.

Il centrocampista bianconero, come reso noto dalla società tramite una nota ufficiale, ha riportato la frattura della clavicola destra in seguito a un durissimo contrasto con Gudelj che nell'occasione non è stato ammonito dall'arbitro Makkelie.

"Nicolò Fagioli, in seguito all'infortunio rimediato ieri sera durante la gara Siviglia-Juventus, ha riportato la frattura della clavicola destra. Questo pomeriggio verrà sottoposto ad ulteriori esami strumentali presso il J|Medical e nella giornata di domani verrà sottoposto ad intervento chirurgico per poi iniziare l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività".

La stagione di Fagioli, quindi, può considerarsi conclusa mentre i tempi di recupero potrebbero andare dai 2 ai 3 mesi. Il rientro, insomma, non è previsto al momento prima di settembre ma una prognosi più chiara sarà resa nota dopo l'operazione.

In questa stagione Fagioli ha messo insieme 37 presenze con 3 goal e 5 assist rivelandosi una delle poche note liete per la Juventus, che ha scoperto in casa un giocatore in grado di fare la differenza dopo l'ottima annata in Serie B con la maglia della Cremonese.